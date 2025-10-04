Безпілотники уразили один із найбільших нафтопереробних заводів РФ

У ніч на 4 жовтня ударні безпілотники атакували місто Кіріші в Ленінградській області РФ, вразивши один із найбільших нафтопереробних заводів країни – "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ). Про це йдеться у повідомленні губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка.

НПЗ "Киришинефтеоргсинтез". Фото: із відкритих джерел

Губернатор регіону розповів, "є спалах у промзоні. Пожежні служби розпочали гасіння".

Дрозденко заявив, що російська ППО нібито збила над містом сім БПЛА.

Місцеві жителі повідомляли у соціальних мережах, що метою атаки став нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез".

Варто зазначити, що "Киришинефтеоргсинтез" (КІНЕФ) знаходиться на відстані понад 800 кілометрів від кордону з Україною і є одним із найбільших нафтопереробних підприємств Росії. Він розташований у місті Кіріш Ленінградської області і відноситься до дочірніх підприємств компанії "Сургутнафтогаз".

Завод має потужність переробки понад 10 мільйонів тонн нафти на рік та виробляє широкий спектр нафтопродуктів, включаючи бензин, дизельне паливо, авіаційне паливо та інші. КІНЕФ забезпечує значну частину потреб Росії у нафтопродуктах і є важливим елементом енергетичної інфраструктури країни.

Цікаво, що це не перша успішна атака на це підприємство. 8 березня КІНЕФ вже зазнавав удару безпілотників. Тоді російська влада визнала, що один із дронів потрапив у резервуар. Ще одна атака сталася в ніч проти 14 вересня, тоді на території підприємства було зафіксовано вибухи та пожежі.

