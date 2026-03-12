logo

Россия «Без крайней необходимости не ехать»: Мария Захарова озвучила оговорку по поводу визитов в Германию
«Без крайней необходимости не ехать»: Мария Захарова озвучила оговорку по поводу визитов в Германию

Риски для россиян в Германии: Захарова призвала воздержаться от путешествий без веских причин

12 марта 2026, 17:24
Недилько Ксения

Официальная представительница Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время очередного брифинга обратилась к гражданам России с рекомендацией пересмотреть планы по поездкам в Федерацию Германии.

«Без крайней необходимости не ехать»: Мария Захарова озвучила оговорку по поводу визитов в Германию

Германия и Россия

Дипломатка отметила, что в настоящее время внешнеполитическое ведомство расценивает пребывание россиян на территории ФРГ как потенциально рискованное. Учитывая это, "в МИД России предостерегают россиян от посещения Германии без крайней необходимости", — заявила она.

Захарова не уточнила конкретные сроки действия этой оговорки, однако дала понять, что она связана с текущей политической ситуацией и отношением немецких властей к гражданам РФ. Российская сторона призывает соотечественников, которые все же решили совершить поездку, проявлять повышенную бдительность и учитывать возможные сложности.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что прекращение российской агрессии возможно только при условии консолидированного международного принуждения Москвы, а не из-за давления на Киев. Об этом он заявил в резонансном интервью изданию Politico.

Глава государства подчеркнул, что надеется на искреннее желание Вашингтона завершить конфликт, однако отметил: путь к миру лежит из-за усиления санкций и изоляции Кремля. "Мы не доверяем России, но я думаю и верю, что американцы действительно хотят покончить с этой войной. Я надеюсь, что они нам помогут, но нам нужно большее давление на Россию, а не на меня", — акцентировал Зеленский.

Президент также прокомментировал свои личные отношения с главой РФ, согласившись с тезисом Дональда Трампа о глубокой антипатии между лидерами: "Конечно, я думаю, что мы с Путиным ненавидим друг друга. В этом Трамп прав. Но не во всем".



