«Без крайньої потреби не їхати»: Марія Захарова озвучила застереження щодо візитів до Німеччини

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова під час чергового брифінгу звернулася до громадян Росії з рекомендацією переглянути плани щодо поїздок до Федеративної Республіки Німеччина.

Німеччина і Росія

Дипломатка наголосила, що наразі зовнішньополітичне відомство розцінює перебування росіян на території ФРН як потенційно ризиковане. З огляду на це, "у МЗС Росії застерігають росіян від відвідування Німеччини без крайньої необхідності", — заявила вона.

Захарова не уточнила конкретних термінів дії цього застереження, проте дала зрозуміти, що воно пов'язане з поточною політичною ситуацією та ставленням німецької влади до громадян РФ. Російська сторона закликає співвітчизників, які все ж вирішили здійснити поїздку, виявляти підвищену пильність та враховувати можливі складнощі.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що Президент України Володимир Зеленський переконаний, що припинення російської агресії можливе лише за умови консолідованого міжнародного примусу Москви, а не через тиск на Київ. Про це він заявив у резонансному інтерв’ю виданню Politico.

Глава держави наголосив, що сподівається на щире бажання Вашингтона завершити конфлікт, проте зауважив: шлях до миру лежить через посилення санкцій та ізоляції Кремля. "Ми не довіряємо Росії, але я думаю і вірю, що американці дійсно хочуть покінчити з цією війною. Я сподіваюся, що вони нам допоможуть, але нам потрібно більше тиску на Росію, а не на мене", — акцентував Зеленський.

Президент також прокоментував свої особисті стосунки з очільником РФ, погодившись із тезою Дональда Трампа про глибоку антипатію між лідерами: "Звичайно, я думаю, що ми з Путіним ненавидимо один одного. У цьому Трамп має рацію. Але не в усьому".