logo

BTC/USD

20469.82

ETH/USD

1106.46

LTC/USD

54.35

USD/UAH

35.60

EUR/UAH

37.50

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Без света осталась часть региона: в Бурятии горит электростанция - что известно (ВИДЕО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Без света осталась часть региона: в Бурятии горит электростанция - что известно (ВИДЕО)

На Гусиноозерской ГРЭС произошла авария

сегодня, 17:12
Автор:

Денис
Поделитесь публикацией:

В Бурятии (россия) произошел пожар на электростанции. Об этом сообщают российские СМИ.

Без света осталась часть региона: в Бурятии горит электростанция - что известно (ВИДЕО)

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, на Гусиноозерской ГРЭС произошла авария. Местный "Водоканал" сообщил, что из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

В связи с инцидентом значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии. 

В Сети появляются видео с места событий. 

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал о том, что в Минобороны обнародовали планы агрессора: цель – взять четыре города. В Минобороны уверяют, что ВСУ готовы к любому развитию событий. Анна Маляр добавила, что ближайшее время стоит ожидать активный штурм российских войск Северодонецка, Лисичанска.  Подробнее об этом читайте в нашем материале. 

Читайте также о том, что агрессор не исключает применения "плана Б" для комплектования своих подразделений. В российской армии проблемы с пополнением резервов живой силой, поэтому Кремль может ввести военное положение на отдельных территориях. Подробно об этом вы можете прочитать на нашем сайте. 

Сайт "Комментарии" информировал о том, что Залужный обратился к украинцам: важное заявление о ситуации на фронте. Генерал отметил, что ситуация сложная, но контролируемая. Читайте об этом подробно на нашем сайте. 

Также "Комментарии" сообщали о том, что экс-нардеп от Партии регионов оказался коллаборантом: подробности. Бывший народный избранник, выступал, как рупор вражеской пропаганды. Подробнее об этом читайте в нашей статье. 



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/AFUStratCom?fbclid=IwAR0pFAcQHXDkw68w-2Y4ZYRnVJXmdStTBKzJEiohqQxAc6acCPi72sOKe0I
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!