Без света осталась часть региона: в Бурятии горит электростанция - что известно (ВИДЕО)

В Бурятии (россия) произошел пожар на электростанции. Об этом сообщают российские СМИ.

Пожар. Иллюстрация

Так, по данным российских новостных медиа, на Гусиноозерской ГРЭС произошла авария. Местный "Водоканал" сообщил, что из-за аварийной ситуации на электросетях произошло отключение головного водозабора и других объектов водоснабжения.

В связи с инцидентом значительная часть районов Улан-Удэ (столица Бурятии) и соседнее Забайкалье остались без электроэнергии.

В Сети появляются видео с места событий.

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