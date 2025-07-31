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Безопасность главы Кремля: как китайцы помогают охранять Путина

Константин Криволап высказался о необычном приборе для охраны диктатора.

31 июля 2025, 18:14
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Лиля Воробьева

Устройство, используемое охраной Владимира Путина для обеспечения его безопасности, вероятно, имеет китайское происхождение. Такое мнение высказал украинский авиационный эксперт и аналитик Константин Криволап в эфире телеканала "Киев24".

Безопасность главы Кремля: как китайцы помогают охранять Путина

Охрана Путина (фото из открытых источников)

По словам специалиста, россияне дали этому устройству название "Елочка", хотя внешне он не напоминает оружие, изготовленное на территории Российской Федерации.

"Он малого радиуса действия. Он, пожалуй, оснащен всеми необходимыми системами. Судя по всему, это не совсем российский дрон. Хотя они его назвали "Елочка". Он очень похож на дроны, которые недавно показывали — китайские. Очень похоже на него по расположению двигателей, как они стоят, работают. Путина", — заявил Криволап.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что журналисты рассказали о деталях зарубежных визитов Путина. Лидера Кремля Владимира Путина под заграничные поездки сопровождает сотрудник ФСО (Федеральная служба охраны), который собирает его экскременты в специальные карманы. И в специальном чемодане должно вывезти в Россию. Об этом в свои статьи пишут Режиса Жанте (журнал Paris Match) и Михаила Рубина ("Проект").

В публикации говорится, что это делается для того, чтобы в мире не узнали важной информации о состоянии здоровья диктатора. Впервые о таких странных деталях зарубежных поездок заговорили после визита российского президента в Саудовскую Аравию в октябре 2019 года. Анонимный источник рассказал авторам статьи, что тогда "специальный" сотрудник ФСО сопровождал Путина во время его визитов в туалет в ходе поездки.

Похожая история уже имела место во время визита Путина во Францию 29 мая 2017, в день, когда Эммануэль Макрон принял своего российского коллегу в Версале.



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