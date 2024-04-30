Перед назначением на высокие посты российских чиновников необходимо проверять на сексуальную ориентацию, заявил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Чиновников в России хотят проверять на сексуальную ориентацию. Фото из открытых источников

"Я не вижу в такой проверке ничего постыдного и плохого. Защита традиционных семейных ценностей – один из постулатов государственной политики. К людям, осуществляющим государственную политику, необходимо подходить особенно тщательно", — сказал Александр Хинштейн.

По словам российского депутата, "зонами недоступности" для представителей нетрадиционной сексуальной ориентации должны быть, прежде всего, учреждения и структуры власти, которые "непосредственно связаны с воспитанием и формированием детей, подростков и молодежи".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские захватчики продолжают продавливать украинскую оборону на Авдеевском направлении, отмечает офицер ВСУ Николай Мельник. "Противник понял, что ВСУ испытывают тотальный голод во всем, а потому пытается воспользоваться ситуацией и бросает в бой резервы. Тактика проста — прорыв в одном месте с стремительным развертыванием во фланги соседних подразделений", — написал офицер ВСУ.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что премьер-министр Словакии Робер Фицо, комментируя сбор словаками 4 млн евро на закупку боеприпасов для Украины, заявил, что "это словно пукнуть в дерево". "Через год-два будет так же. Все деньги будут потрачены. Возможно, что-то разворуют, но в Украине ничего не изменится. Мы будем там, где есть. Это моя позиция. Поэтому я предпочитаю прекращение огня любой ценой", – добавил Роберт Фицо.