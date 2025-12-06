logo

BTC/USD

89544

ETH/USD

3032.65

USD/UAH

42.06

EUR/UAH

49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир Россия Били куда нужно: в РФ сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Били куда нужно: в РФ сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине

В ведомстве Андрей Белоусова традиционно заявили, что все цели удара достигнуты

6 декабря 2025, 12:30
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В оборонном ведомстве страны-агрессора придумали циничную причину массированного удара по Украине и отметили, что якобы "отвечали" на террористические акты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Били куда нужно: в РФ сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар", — заявили в российском минобороны.

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники дальнего действия, по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре, которую россияне связывают с использованием ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", — цинично заявили в Минобороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на субботу Россия совершила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны "Шахед", а также баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Атаки были направлены, прежде всего, на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

В Киевской области удары зафиксированы в Фастове, где пострадали железнодорожная инфраструктура, здание вокзала и объекты энергетики.

Также издание "Комментарии" сообщало – после ночной российской атаки в Украине продолжаются масштабные восстановительные работы в разных областях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-обращении.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости