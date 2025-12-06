Били куда нужно: в РФ сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине

В оборонном ведомстве страны-агрессора придумали циничную причину массированного удара по Украине и отметили, что якобы "отвечали" на террористические акты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.

Минобороны РФ. Фото: из открытых источников

"В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России сегодня ночью Вооруженными Силами РФ нанесен массированный удар", — заявили в российском минобороны.

По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники дальнего действия, по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре, которую россияне связывают с использованием ВСУ.

"Цели удара достигнуты. Все предназначенные объекты поражены", — цинично заявили в Минобороны РФ.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ночь на субботу Россия совершила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны "Шахед", а также баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Атаки были направлены, прежде всего, на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.

В Киевской области удары зафиксированы в Фастове, где пострадали железнодорожная инфраструктура, здание вокзала и объекты энергетики.

