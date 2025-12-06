Били куда нужно: в РФ сделали циничное заявление после массированной атаки по Украине

Рубрики
В оборонном ведомстве страны-агрессора придумали циничную причину массированного удара по Украине и отметили, что якобы "отвечали" на террористические акты. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в заявлении Минобороны РФ.
Минобороны РФ. Фото: из открытых источников
По данным ведомства, удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты "Кинжал" и беспилотники дальнего действия, по предприятиям военно-промышленного комплекса, объектам энергетики и портовой инфраструктуре, которую россияне связывают с использованием ВСУ.
в ночь на субботу Россия совершила масштабную атаку по ряду регионов Украины, использовав ударные дроны "Шахед", а также баллистические, крылатые и аэробалистические ракеты типа "Кинжал". Атаки были направлены, прежде всего, на объекты энергетики и транспортной инфраструктуры.
В Киевской области удары зафиксированы в Фастове, где пострадали железнодорожная инфраструктура, здание вокзала и объекты энергетики.
после ночной российской атаки в Украине продолжаются масштабные восстановительные работы в разных областях. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в своем Telegram-обращении.