Били куди треба: у РФ зробили цинічну заяву після масованої атаки по Україні

В оборонному відомстві країни-агресора вигадали цинічну причину масованого удару по Україні та зазначили, що нібито "відповідали" на терористичні акти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Міноборони РФ.

Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел

"У відповідь на терористичні атаки України по цивільних об'єктах на території Росії сьогодні вночі Збройними Силами РФ завдано масованого удару", — заявили в російському міноборони.

За даними відомства, удари завдавалися високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування, включаючи аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинжал" та безпілотники дальньої дії, по підприємствах військово-промислового комплексу, об'єктах енергетики та портової інфраструктури, яку росіяни пов'язують з використанням.

"Мета удару досягнута. Всі призначені об'єкти вражені", — цинічно заявили в Міноборони РФ.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на суботу Росія здійснила масштабну атаку по ряду регіонів України, використавши ударні дрони "Шахед", а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу "Кинжал". Атаки були спрямовані насамперед на об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури.

На Київщині удари зафіксовані у Фастові, де постраждали залізнична інфраструктура, будівля вокзалу та об'єкти енергетики.

Також видання "Коментарі" повідомляло – після нічної російської атаки в Україні продовжуються масштабні відновлювальні роботи у різних галузях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-зверненні.



