Били куди треба: у РФ зробили цинічну заяву після масованої атаки по Україні

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
В оборонному відомстві країни-агресора вигадали цинічну причину масованого удару по Україні та зазначили, що нібито "відповідали" на терористичні акти. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у заяві Міноборони РФ.
Міноборони РФ. Фото: з відкритих джерел
За даними відомства, удари завдавалися високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування, включаючи аеробалістичні гіперзвукові ракети "Кинжал" та безпілотники дальньої дії, по підприємствах військово-промислового комплексу, об'єктах енергетики та портової інфраструктури, яку росіяни пов'язують з використанням.
Читайте також на порталі "Коментарі" — у ніч на суботу Росія здійснила масштабну атаку по ряду регіонів України, використавши ударні дрони "Шахед", а також балістичні, крилаті та аеробалістичні ракети типу "Кинжал". Атаки були спрямовані насамперед на об'єкти енергетики та транспортної інфраструктури.
На Київщині удари зафіксовані у Фастові, де постраждали залізнична інфраструктура, будівля вокзалу та об'єкти енергетики.
Також видання "Коментарі" повідомляло – після нічної російської атаки в Україні продовжуються масштабні відновлювальні роботи у різних галузях. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-зверненні.