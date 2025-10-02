Близкий соратник Путина сделал безумное заявление о "планах Запада" убить 90% человечества

Президент российского Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук, известный своей близостью к Владимиру Путину, выступил с докладом, в котором представил масштабную конспирологическую теорию. Он заявил, что страны Запада вроде бы разработали план постепенного истребления до 90% населения Земли.

Михаил Ковальчук и Путин (фото из открытых источников)

Об этом сообщает The Moscow Times.

По словам Ковальчука, основными инструментами этого "плана" якобы должны стать как социальные технологии — в частности, "продвижение ЛГБТ" и идеология child-free — так и непосредственно биологическое оружие.

"Запад понимает, что огромное количество людей становится ненужным. Они стали готовить сокращение населения. Ввели ЛГБТ, чтобы не было продолжения рода. А кто не принял ЛГБТ, предложили вторую программу — Child free family. Через одно-два поколения у них не будет продолжения рода. А с остальными разберутся биологическим оружием: придет условный вирус со смертностью 90% и выкосит население", — заявил соратник Путина.

Российское чиновник убежден, что западные элиты оставят "лишь небольшую часть людей, которая им нужна", а остальные "не считают людьми".

Форум, во время которого прозвучали эти утверждения, организовал фонд, связанный с митрополитом Тихоном Шевкуновым, называемым "духовником Путина".

Программа мероприятия включала ток-шоу с участием пропагандиста Владимира Соловьева и флешмоб с участием Олега Газманова.

В зале присутствовало более тысячи слушателей, а трансляцию во "ВКонтакте" посмотрели 325 тысяч пользователей.

