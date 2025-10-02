logo_ukra

Близький соратник Путіна зробив божевільну заяву про "плани Заходу" убити 90% людства
НОВИНИ

Близький соратник Путіна зробив божевільну заяву про "плани Заходу" убити 90% людства

На думку Михайла Ковальчука, інструментами цього підступного «плану» повинні стати ЛГБТ та біологічна зброя.

2 жовтня 2025, 00:45
Автор:
avatar

Лиля Воробьева

 Президент російського Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна, виступив із доповіддю, у якій представив масштабну конспірологічну теорію. Він заявив, що країни Заходу начебто розробили план поступового винищення до 90% населення Землі.

Близький соратник Путіна зробив божевільну заяву про "плани Заходу" убити 90% людства

Михайло Ковальчук і Путін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Ковальчука, основними інструментами цього "плану" нібито мають стати як соціальні технології — зокрема "просування ЛГБТ" та ідеологія child-free, — так і безпосередньо біологічна зброя.

"Захід розуміє, що величезна кількість людей стає непотрібною. Вони почали готувати скорочення населення. Запровадили ЛГБТ, щоб не було продовження роду. А хто не прийняв ЛГБТ, тим запропонували другу програму — Child free family. Через одне-два покоління у них не буде продовження роду. А з рештою розберуться біологічною зброєю: прийде умовний вірус зі смертністю 90% і викосить населення", — заявив соратник Путіна.

Російський посадовець переконаний, що західні еліти залишать "лише невелику частину людей, яка їм потрібна", а решту "не вважають за людей".

Форум, під час якого прозвучали ці твердження, організував фонд, пов’язаний із митрополитом Тихоном Шевкуновим, якого називають "духовником Путіна".

Програма заходу включала ток-шоу за участю пропагандиста Володимира Соловйова та флешмоб за участі Олега Газманова.

У залі були присутні понад тисяча слухачів, а трансляцію у "ВКонтакті" подивилися 325 тисяч користувачів.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що Путін наказав будувати більше човнів для ядерної зброї та назвав божевільну причину.  Президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що одним із головних напрямів розвитку військово-морського флоту країни-агресора є будівництво стратегічних підводних човнів. Як стверджує Путін, підводні сили Росії нібито сприяють "регіональній і глобальній стабільності".

 Про це він повідомив у четвер, 24 липня, під час наради щодо розвитку підводного компоненту ВМФ у місті Сєвєродвінськ, передає The Moscow Times. За словами російського президента, "у найближчі роки" Військово-морський флот РФ має отримати чотири нові підводні човни класу "Борей", які будуть оснащені ядерними ракетами.
 



Джерело: https://www.moscowtimes.ru/2025/10/01/prezident-glavnogo-yadernogo-nii-rossii-zayavil-o-planah-zapada-ubit-90-zemlyan-s-pomoschyu-lgbt-i-biooruzhiya-a176031
