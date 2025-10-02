Близький соратник Путіна зробив божевільну заяву про "плани Заходу" убити 90% людства

Президент російського Національного дослідницького центру "Курчатовський інститут" Михайло Ковальчук, відомий своєю близькістю до Володимира Путіна, виступив із доповіддю, у якій представив масштабну конспірологічну теорію. Він заявив, що країни Заходу начебто розробили план поступового винищення до 90% населення Землі.

Михайло Ковальчук і Путін (фото з відкритих джерел)

Про це повідомляє The Moscow Times.

За словами Ковальчука, основними інструментами цього "плану" нібито мають стати як соціальні технології — зокрема "просування ЛГБТ" та ідеологія child-free, — так і безпосередньо біологічна зброя.

"Захід розуміє, що величезна кількість людей стає непотрібною. Вони почали готувати скорочення населення. Запровадили ЛГБТ, щоб не було продовження роду. А хто не прийняв ЛГБТ, тим запропонували другу програму — Child free family. Через одне-два покоління у них не буде продовження роду. А з рештою розберуться біологічною зброєю: прийде умовний вірус зі смертністю 90% і викосить населення", — заявив соратник Путіна.

Російський посадовець переконаний, що західні еліти залишать "лише невелику частину людей, яка їм потрібна", а решту "не вважають за людей".

Форум, під час якого прозвучали ці твердження, організував фонд, пов’язаний із митрополитом Тихоном Шевкуновим, якого називають "духовником Путіна".

Програма заходу включала ток-шоу за участю пропагандиста Володимира Соловйова та флешмоб за участі Олега Газманова.

У залі були присутні понад тисяча слухачів, а трансляцію у "ВКонтакті" подивилися 325 тисяч користувачів.

