Блогер-миллионник из Украины получил российский паспорт (ФОТО)

TikTok-блогер с многомиллионной аудиторией Артур Бабич родом из Кривого Рога публично заявил об изменении гражданства и продемонстрировал паспорт Российской Федерации.

Артур Бабич (фото из открытых источников)

Инфлюэнсер разместил соответствующее фото в своем Telegram-канале и сообщил, что теперь гражданин РФ — страны, которая ежедневно обстреливает украинские города и уносит жизни мирного населения.

"Я получил российский паспорт. Теперь я официально россиянин. Это был непростой путь, но он многому меня научил. Для меня это не просто документ — это о людях рядом и о стране, которую я выбрал и считаю своим домом", — написал Бабич.

Оформление русского гражданства он назвал для себя "важным событием". Таким шагом блоггер фактически поставил точку в своем статусе украинского публичного деятеля.

В то же время в комментариях под его сообщением пользователи из РФ уже начали "записывать" его в военкомат, в армию и на так называемую "СВО": "Ну, теперь на "СВО", "Шарлатан", "Повестку уже получил?" Ждем "СВО", "В армию когда идешь?".

Артур Бабич переехал в Москву в 2020 году и стал участником российского TikTok-хауса Dream Team – медийного проекта, ориентированного исключительно на аудиторию РФ.

После начала полномасштабной войны России против Украины его имя для многих украинцев стало символом предательства. Бабич показательно избегал темы войны, не комментировал российскую агрессию и почти два года вел себя так, будто события его не касаются. В 2022 году он уехал из России, после чего ему запретили въезд в страну. В РФ против него выдвигали обвинения в "дискредитации вооруженных сил" после того, как во время сдержания он спел гимн Украины.

Впрочем, находясь в США и Армении, блогер не раз публично демонстрировал симпатию к России и лично к Путину. Уже в сентябре 2024 Бабич открыто заявил о намерении вернуться в Москву и оформить гражданство РФ.

