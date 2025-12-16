Блогер-мільйонник з України отримав російський паспорт (ФОТО)

TikTok-блогер з багатомільйонною аудиторією Артур Бабіч родом із Кривого Рогу публічно заявив про зміну громадянства та продемонстрував паспорт Російської Федерації.

Артур Бабіч (фото з відкритих джерел)

Інфлюенсер розмістив відповідне фото у своєму Telegram-каналі й повідомив, що відтепер є громадянином РФ — країни, яка щодня обстрілює українські міста та забирає життя мирного населення.

"Я отримав російський паспорт. Тепер я офіційно росіянин. Це був непростий шлях, але він багато чому мене навчив. Для мене це не просто документ — це про людей поруч і країну, яку я вибрав і вважаю своїм домом", — написав Бабіч.

Оформлення російського громадянства він назвав для себе "важливою подією". Таким кроком блогер фактично поставив крапку у своєму статусі українського публічного діяча.

Водночас у коментарях під його дописом користувачі з РФ уже почали "записувати" його до військкомату, в армію та на так звану "СВО": "Ну, тепер на "СВО", "Шарлатан", "Повістку вже отримав? Чекаємо на "СВО", "В армію коли йдеш?".

Артур Бабіч переїхав до Москви у 2020 році та став учасником російського TikTok-хауса Dream Team — медійного проєкту, орієнтованого виключно на аудиторію РФ.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України його ім’я для багатьох українців стало символом зради. Бабіч показово уникав теми війни, не коментував російську агресію і майже два роки поводився так, ніби події його не стосуються. У 2022 році він виїхав з Росії, після чого йому заборонили в’їзд до країни. У РФ проти нього висували звинувачення у "дискредитації збройних сил" після того, як під час стриму він заспівав гімн України.

Втім, перебуваючи у США та Вірменії, блогер неодноразово публічно демонстрував симпатію до Росії та особисто до Путіна. Уже у вересні 2024 року Бабіч відкрито заявив про намір повернутися до Москви та оформити громадянство РФ.

