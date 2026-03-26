Блогер Николай Василенко за заезд на Ferrari пообещал помогать «бойцам СВО»
Блогер Николай Василенко за заезд на Ferrari пообещал помогать «бойцам СВО»

«Некорректность поступка признал»: ростовский блогер принес извинения за проделку на Ferrari и решил поддержать оккупантов

26 марта 2026, 21:37
Недилько Ксения

Известный российский блогер Николай Василенко оказался в центре скандала после того, как устроил поездку на своем Ferrari по пешеходной части набережной в Ростове-на-Дону РФ. По сообщению пропагандистов ТАСС, за это нарушение мужчине грозит административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Блогер Николай Василенко

Ситуацию прокомментировал мэр российского города Александр Скрябин. По его словам, блогер не стал отрицать вину и уже сделал шаги по урегулированию инцидента. "Некорректность поступка блогер признал еще вчера, он публично извинился и оплатил штраф ГИБДД", – отметил глава Ростова-на-Дону.

Кроме того, после огласки и общения с представителями власти Василенко выразил готовность изменить свой имидж нарушителя по образу благотворителя. Как сообщил Скрябин, после своего поступка блогер "намерен помочь бойцам СВО" (так в РФ называют агрессивную войну против Украины).

Сейчас видео с извинениями и комментариями мэр обнародован на официальных ресурсах городской администрации. Несмотря на общественный резонанс, сумма штрафа за езду по пешеходной зоне на дорогом спорткаре остается символической.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что социальные сети Министерства обороны Украины продолжают удивлять нестандартными подходами к ведению информационной борьбы. В этот раз под прицел креативщиков ведомства в сети Threads попал ярый сторонник путинского режима Николай Басков.



