Известный российский блогер Николай Василенко оказался в центре скандала после того, как устроил поездку на своем Ferrari по пешеходной части набережной в Ростове-на-Дону РФ. По сообщению пропагандистов ТАСС, за это нарушение мужчине грозит административное наказание в виде штрафа в размере двух тысяч рублей.

Ситуацию прокомментировал мэр российского города Александр Скрябин. По его словам, блогер не стал отрицать вину и уже сделал шаги по урегулированию инцидента. "Некорректность поступка блогер признал еще вчера, он публично извинился и оплатил штраф ГИБДД", – отметил глава Ростова-на-Дону.

Кроме того, после огласки и общения с представителями власти Василенко выразил готовность изменить свой имидж нарушителя по образу благотворителя. Как сообщил Скрябин, после своего поступка блогер "намерен помочь бойцам СВО" (так в РФ называют агрессивную войну против Украины).

Сейчас видео с извинениями и комментариями мэр обнародован на официальных ресурсах городской администрации. Несмотря на общественный резонанс, сумма штрафа за езду по пешеходной зоне на дорогом спорткаре остается символической.

