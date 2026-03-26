Блогер Микола Василенко за заїзд на Ferrari пообіцяв допомагати «бійцям СВО»

Відомий російський блогер Микола Василенко опинився в центрі скандалу після того, як влаштував поїздку на своєму Ferrari по пішохідній частині набережної в Ростові-на-Дону РФ. За повідомленням пропагандистів ТАСС, за це порушення чоловіку загрожує адміністративне покарання у вигляді штрафу розміром дві тисячі рублів.

Блогер Микола Василенко

Ситуацію прокоментував мер російського міста Олександр Скрябін. За його словами, блогер не став заперечувати провину та вже зробив кроки для врегулювання інциденту. "Некоректність вчинку блогер визнав ще вчора, він публічно вибачився і оплатив штраф ГІБДД", — зазначив очільник Ростова-на-Дону.

Крім того, після розголосу та спілкування з представниками влади Василенко висловив готовність змінити свій імідж порушника на образ благодійника. Як повідомив Скрябін, після свого вчинку блогер "має намір допомогти бійцям СВО" (так у РФ називають агресивну війну проти України).

Наразі відео з вибаченнями та коментарями мера оприлюднено на офіційних ресурсах міської адміністрації. Попри суспільний резонанс, сума штрафу за їзду пішохідною зоною на дорогому спорткарі залишається символічною.

