Блогер разгромил супермаркет, чтобы сделать эффектное видео

18-летний пользователь социальных сетей из России в местном магазине, среди всех торговых товаров и продуктов, решил погонять в футбол, чтобы снять эффектный ролик для своей страницы. Об этом инциденте в населенном пункте Чайковского, это — Пермский край Российской Федерации, информирует издание PRO город, опубликовав видео происшествия.

Юноша нанес ущерб в 6000 рублей (скриншот с видео)

Юноша пришел в городской торгового центр и начал разметать полки руками. Бросать на землю пакеты, бить бутылки. Затем в ход пошел футбольный мяч. Хулигана попыталась утихомирить кассир магазина, но он не реагировал на ее замечания.

Местные полицейские тоже отреагировали на такую выходку молодого земляка. Они проинформировали журналистов о зарегистрированной жалобе заведующего торгового заведения, что их покупатель повредил товаров на 6000 рублей. Его выходку оценили, как хулиганство и составили административный протокол.

Также полицейские проинформировали, что зарегистрировали и проводят проверку сообщения о размещении видео со сценой драки в том же торговом заведении.

Там тоже засветился один и тот же житель города, который перед тем, разбивал торговые полки мячом. Другого участника инцидента разыскивают.

Напомним, что "Комментарии" сообщали о том, что TikTok блогерша трагически погибла во время съемок нового видеоролика. Инцидент произошел в турецком городе Стамбул. Сообщается, что 23-летняя TikTok блогерша по имени Кубра Доган забралась на крышу вместе со своей несовершеннолетней сестрой. Вместе они планировали записать несколько новых видео и заснять закат.





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