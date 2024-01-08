Блогерша, устроившая скандальную "голую вечеринку", покинула Россию с пятью огромными чемоданами

Несколько пропагандистских телеграмм-каналов РФ сообщают о том, что опозорившаяся российская блоггерша Анастасия Ивлеева, которая поставила точку на своей карьере, организовав " голую вечеринку" , покинула РФ.

Анастасия Ивлеева (фото из открытых источников)

Об этом сообщает телеграмм-канал Небожена . "Ивлеева решила переехать в Дубай на время. Планирует пересидеть там скандал и вернуться через несколько месяцев", — пишет СМИ.

После провокационной вечеринки блоггерши, на Анастасию и всех остальных участников "голой партии" навалились все "скрепящие" санкции РФ. Прежде всего, Киркорова и его молодую коллегу-изменницу из Украины Анну Асти начали вырезать из эфиров российского пропагандистского ТВ, да еще зачистили новогодние шоу.

При этом Ивлееву, не считая прощения, начали судить, а еще проверили на все возможные "грехи".

В частности, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин выразился, что Ивлеевой нужно запретить уехать за границу. Он предполагает, что против блоггера возбудят уголовное дело, когда подтвердят, что на ее "Голой" вечеринке находились несовершеннолетние. Именно поэтому Ивлеев должен находиться в РФ, сказал Виталий Бородин.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что любовница Путина в развратных одеждах засветилась на скандальной "голой" вечеринке. 20 декабря в Москве прошла вечеринка для российских звезд. Ее организатор — ведущая и блоггер Анастасия Ивлеева. Тема вечеринки "Almost naked" — "почти обнаженный". Российские знаменитости пришли туда в откровенном наряде, появившиеся после этого светского мероприятия фото вызвали общественное возмущение.



