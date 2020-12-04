Блогеру, который показал в прямом эфире смерть подруги, грозит до 15 лет тюрьмы

Российскому блогеру Стасу Решетникову (Reeflay), который вел стрим в то время, как позади него на диване лежало бездыханное тело приятельницы, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщают российские средства массовой информации.

ФОТО: Из открытых источников

Следственный комитет начал расследование дела о смерти девушки, а также причастности к трагедии 30-летнего блогера. Причиной, по которой сердце Валентины остановилось, является переохлаждение и кровоизлияние, полученное в результате черепно-мозговой травмы. Касаемо видеоблогера возбуждено уголовное дело по статье — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть.

Как было известно ранее, Стас Решетников выгнал приятельницу на балкон в полуобнаженном виде, там она получила сильное переохлаждение вследствие чего и умерла. Блогер внес тело подруги в комнату и продолжил вести прямой эфир, рассказывая о происшествии зрителям.

У правоохранительных органов России есть предположение, что блогер Reeflay избил свою девушку до такой степени, что травмы повлекли за собой смерть, и только тогда он отнес ее на улицу, пока девушка была в бессознательном состоянии. Факт избиения подтвердил и сам Стас Решетников.

Позже стало известно, что в организме умершей Валентины нашли наркотические вещества. Незадолго до смерти девушка употребляла амфетамин, каннабис, мефедрон, а также алкогольные напитки. В организме блогера так же был обнаружен алкоголь и мефедрон.

В Следственном комитете Московской области также сообщили, что погибшая девушка не была беременна, как об этом сообщали российские средства массовой информации ранее.





















Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!