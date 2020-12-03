kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 03.12.2020

BTC/USD

19321.34

ETH/USD

611.76

LTC/USD

89.00

НБУ 03.12.2020

USD/UAH

28.66

EUR/UAH

34.61

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
ministr

Выборы-2020
migrants

Перемирие
deputata

Путь депутата
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Мир Россия В организме умершей беременной подруги блогера Reeflay нашли наркотики
commentss НОВОСТИ Все новости

В организме умершей беременной подруги блогера Reeflay нашли наркотики

Незадолго до смерти девушка употребляла мефедрон, амфетамин и каннабис

сегодня, 15:07
Автор:

Елизавета Черных

В организме девушки Валентины, которая умерла во время прямого эфира российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), нашли наркотические вещества. По данным российских СМИ, незадолго до смерти девушка употребляла амфетамин, каннабис, мефедрон, а также алкоголь. В организме блогера так же был обнаружен алкоголь и мефедрон.

В организме умершей беременной подруги блогера Reeflay нашли наркотики

ФОТО: Из открытых источников

По сообщению российских СМИ, правоохранительные органы сейчас отрабатывают версию того, что Стас Решетников насильно выгнал Валентину на балкон. В результате этого, девушка скончалась, получив сильное переохлаждение. 

Напомним, что вчера общество узнало о жутком происшествии. Российский видеоблогер с ником Reeflay вел стрим в то время, как позади него на диване лежало бездыханное тело приятельницы. Во время прямого эфира, Стас Решетников занес обнаженную девушку в комнату, продолжив снимать видео. Он попросил зрителей стрима вызвать скорую медицинскую помощь и продолжил обсуждение произошедшей ситуации. Медики по приезду лишь констатировали смерть девушки. 

По данным российских СМИ, некоторые зрители прямого эфира признались, что незадолго до трагедии, Стас Решетников серьезно избил свою подругу, после чего запер на балконе. 

Ранее "Комментарии" также писали, что после допроса в полиции, видеоблогера отпустили домой. В ходе допроса выяснилось, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего, по словам Решетникова, от нее плохо пахло. И он не нашел способа лучше, кроме как отправить ее мерзнуть на балкон. Это было что-то вроде "наказания" в его понимании. 





Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://iz.ru/1095342/2020-12-03/v-organizme-umershei-devushki-blogera-reeflay-nashli-narkotiki
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
-->
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ