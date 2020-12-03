В организме умершей беременной подруги блогера Reeflay нашли наркотики

В организме девушки Валентины, которая умерла во время прямого эфира российского блогера Стаса Решетникова (Reeflay), нашли наркотические вещества. По данным российских СМИ, незадолго до смерти девушка употребляла амфетамин, каннабис, мефедрон, а также алкоголь. В организме блогера так же был обнаружен алкоголь и мефедрон.

ФОТО: Из открытых источников

По сообщению российских СМИ, правоохранительные органы сейчас отрабатывают версию того, что Стас Решетников насильно выгнал Валентину на балкон. В результате этого, девушка скончалась, получив сильное переохлаждение.

Напомним, что вчера общество узнало о жутком происшествии. Российский видеоблогер с ником Reeflay вел стрим в то время, как позади него на диване лежало бездыханное тело приятельницы. Во время прямого эфира, Стас Решетников занес обнаженную девушку в комнату, продолжив снимать видео. Он попросил зрителей стрима вызвать скорую медицинскую помощь и продолжил обсуждение произошедшей ситуации. Медики по приезду лишь констатировали смерть девушки.

По данным российских СМИ, некоторые зрители прямого эфира признались, что незадолго до трагедии, Стас Решетников серьезно избил свою подругу, после чего запер на балконе.

Ранее "Комментарии" также писали, что после допроса в полиции, видеоблогера отпустили домой. В ходе допроса выяснилось, что девушка страдала заболеванием кишечника, из-за чего, по словам Решетникова, от нее плохо пахло. И он не нашел способа лучше, кроме как отправить ее мерзнуть на балкон. Это было что-то вроде "наказания" в его понимании.













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