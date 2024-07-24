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Блоггеров в РФ хотят обязать рекламировать войну

Российских блоггеров могут обязать рекламировать войну

сегодня, 00:15
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Марьян Ощановский

В России Ассоциация блоггеров и агентств (АБА) разрабатывает проект закона, который обяжет авторов контента отдавать 5% объема рекламы под социальную рекламу, в частности, для рекламирования войны против Украины.

Блоггеров в РФ хотят обязать рекламировать войну

В РФ готовят новый пропагандистский закон. Фото из открытых источников

Сооснователь ассоциации Максим Перлин заявил, что АБА предлагает направить 5% от общего годового объема рекламы у блоггеров на социальные проекты. Такое предложение он высказал на заседании рабочей группы по усовершенствованию законодательства в блогосфере, которую возглавляет вице-спикер Государственной думы РФ Петр Толстой.

Отмечается, что аналогичная квота для рекламы войны действует для российских государственных медиа.

В ассоциации заявили, что "на площадках инфлюэнсеров станет гораздо больше социально значимого и полезного контента в поддержку благотворительных проектов".

В АБА также отметили, что внести инициативу в Госдуму РФ можно будет после того, как блоггеры получат отдельный код во Всероссийском классификаторе видов экономической деятельности (КВЭД).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава МИД РФ Сергей Лавров не согласовал с постпредом РФ при ООН Василием Небензей пропагандистские тезисы об обстреле детской больницы "Охматдет" 8 июля, поэтому они издали разные версии, противоречащие друг другу. Дипломат отметил, что версия Лаврова о том, что именно российская ракета, ее обломки попали в "Охматдет", озвученная им в ООН 17 июля, не совпала со словами Небензи 9 июля на Совбезе ООН. Кислица напомнил слова Небензи о том, что на размещенных украинскими пользователями интернета видеороликах якобы видно, что без повреждений и помех в район детской больницы прилетает одинокая ракета ПВО Украины.



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Источник: https://t.me/moscowtimes_ru/24155
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