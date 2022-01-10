Блок остановит какие-либо перевороты: Россия сообщила, как будет бороться с беспорядками в Казахстане

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 января, обвинил в насильственных беспорядках в Казахстане разрушительные внутренние и внешние силы и заявил, что возглавляемый Россией военный альянс ОДКБ не позволит свержения правительств своих членов на территории бывшего Советского Союза. Об этом сообщает Reuters.
Президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередном заседании Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Казахстане - Reuters
На онлайн-встрече лидеров ОДКБ во время видеозвонка Путин заявил, что ввод войск ОДКБ не позволил вооруженным группам взорвать основу власти в Казахстане.
Тысячи людей были задержаны, а некоторые здания были сожжены во время массовых антиправительственных протестов на прошлой неделе.
Путин сказал, что контингент ОДКБ будет выведен после завершения его миссии и когда президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сочтет, что они больше не нужны.
Путин оказал помощь после выступления Токаева, храбрость которого он высоко оценил. Лидер Казахстана заявил, что порядок возобновлен, но "охота на террористов" продолжается.
Как сообщали ранее "Комментарии", США требуют от Казахстана решения проблемы мирным путем.
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