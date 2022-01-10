Блок остановит какие-либо перевороты: Россия сообщила, как будет бороться с беспорядками в Казахстане

Президент России Владимир Путин в понедельник, 10 января, обвинил в насильственных беспорядках в Казахстане разрушительные внутренние и внешние силы и заявил, что возглавляемый Россией военный альянс ОДКБ не позволит свержения правительств своих членов на территории бывшего Советского Союза. Об этом сообщает Reuters.

Президент России Владимир Путин принимает участие во внеочередном заседании Совета Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по ситуации в Казахстане - Reuters

На онлайн-встрече лидеров ОДКБ во время видеозвонка Путин заявил, что ввод войск ОДКБ не позволил вооруженным группам взорвать основу власти в Казахстане.

"Конечно, мы понимаем, что события в Казахстане – это не первая и далеко не последняя попытка вмешаться во внутренние дела наших государств извне", – сказал Путин.

Тысячи людей были задержаны, а некоторые здания были сожжены во время массовых антиправительственных протестов на прошлой неделе.

"Меры, предпринятые ОДКБ, четко показали, что мы не позволим раскачать ситуацию дома и не позволим произойти так называемым "цветным революциям"", – сказал Путин, имея в виду несколько известных бывших советских восстаний в России за последние два десятилетия.

Путин сказал, что контингент ОДКБ будет выведен после завершения его миссии и когда президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев сочтет, что они больше не нужны.

Путин оказал помощь после выступления Токаева, храбрость которого он высоко оценил. Лидер Казахстана заявил, что порядок возобновлен, но "охота на террористов" продолжается.

"Угроза государственности Казахстана возникла не из-за спонтанных протестов и митингов по ценам на топливо. А потому, что ситуацией воспользовались деструктивные внутренние и внешние силы", – сказал Путин.

Как сообщали ранее "Комментарии", США требуют от Казахстана решения проблемы мирным путем.

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