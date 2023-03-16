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Боевик Гиркин хочет, чтоб вместо Путина Россией правили "бабы"

Бывший полевой командир "ДНР" нашел оптимальную форму правления в России – фаворитизм

сегодня, 17:37
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Автор:

Кравцев Сергей

Российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что его одолевает тоска по тем временам, когда в России "царствовали бабы", а важный государственный пост можно было получить через постель. Как передает издание "Комментарии", ностальгией о "славном" прошлом страны-агрессора военный преступник поделился в своем Телеграм.

Боевик Гиркин хочет, чтоб вместо Путина Россией правили "бабы"

Игорь Гиркин. Фото: из открытых источников


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"Наблюдая повсеместное убожество во властных креслах, невольно вздохнешь о временах "Седых орлов Екатерины"... царствовали бабы, правили и воевали их фавориты", – написал Гиркин. 

Он отметил, что приход к власти "через альков" считался постыдным даже в те времени, но екатерининских фаворитов он считает более грамотными управленцами, чем нынешнее руководство РФ.                                                                                       

"Вспоминая Орлова-Чесменского и Потемкина-Таврического, и сравнивая их с "продуктами поздне-советской мелкой бюрократии" – невозможно удержаться от ностальгического вздоха", – пишет Гиркин.

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Источник: https://t.me/strelkovii/4220
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