kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 18.09.2020

BTC/USD

10965.21

ETH/USD

386.00

LTC/USD

48.65

НБУ 18.09.2020

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

33.45

RUB/UAH

0.39

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon
Comm:ratings
ministr
Выборы-2020
migrants
Перемирие
deputata
Путь депутата
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Мир Россия Более 50 млн за останки Ленина: В США собирают деньги на «покупку» лидера мирового пролетариата
commentss НОВОСТИ Все новости

Более 50 млн за останки Ленина: В США собирают деньги на «покупку» лидера мирового пролетариата

Представители партии КПРФ прокомментировали предложение американца

сегодня, 17:25
Автор:

Дмитрий Симоненко

Американский художник Дэвид Датуна обратился к россиянам с предложением выкупить у них тело лидера мирового пролетариата Владимира Ленина. Об этом пишет "Газета.ру".

Более 50 млн за останки Ленина: В США собирают деньги на «покупку» лидера мирового пролетариата

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Художник даже объявил благотворительный сбор. На собранные средства планируется построить новый мавзолей, но уже в столице США. Проект, по словам художника, поддержали американцы и россияне.

"За сутки поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, на общую сумму более 50 миллионов долларов… Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков", - заявил Датун.

В свою очередь, представители партии КПРФ прокомментировали предложение американца.

"Америка переживает жесточайший кризис капитализма, поэтому идеи Ленина там востребованы невероятно. Конечно то, что предлагает этот художник, – это из области фантастики. Вероятно, в нем есть очень сильная потребность в образе и идеях Ленина. Но захоронение в мавзолее на Красной площади – это решение нашего народа, которое не пересматривается ни при каких условиях", - заявил пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ продлила запрет на въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Новости партнеров

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!