Более 50 млн за останки Ленина: В США собирают деньги на «покупку» лидера мирового пролетариата

Американский художник Дэвид Датуна обратился к россиянам с предложением выкупить у них тело лидера мирового пролетариата Владимира Ленина. Об этом пишет "Газета.ру".

Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев

Художник даже объявил благотворительный сбор. На собранные средства планируется построить новый мавзолей, но уже в столице США. Проект, по словам художника, поддержали американцы и россияне.

"За сутки поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта, на общую сумму более 50 миллионов долларов… Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков", - заявил Датун.

В свою очередь, представители партии КПРФ прокомментировали предложение американца.

"Америка переживает жесточайший кризис капитализма, поэтому идеи Ленина там востребованы невероятно. Конечно то, что предлагает этот художник, – это из области фантастики. Вероятно, в нем есть очень сильная потребность в образе и идеях Ленина. Но захоронение в мавзолее на Красной площади – это решение нашего народа, которое не пересматривается ни при каких условиях", - заявил пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ продлила запрет на въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!