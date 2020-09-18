Более 50 млн за останки Ленина: В США собирают деньги на «покупку» лидера мирового пролетариата

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Дмитрий Симоненко
Американский художник Дэвид Датуна обратился к
россиянам с предложением выкупить у них тело лидера мирового пролетариата Владимира Ленина. Об этом пишет "Газета.ру".
Фото: РИА Новости / Сергей Гунеев
Художник даже объявил благотворительный сбор. На собранные
средства планируется построить новый мавзолей, но уже в столице США. Проект, по
словам художника, поддержали американцы и россияне.
"За сутки поступили десятки предложений от желающих
выступить соинвесторами проекта, на общую сумму более 50 миллионов долларов… Проект
встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную
реакцию некоторых российских политиков", - заявил Датун.
В свою очередь, представители партии КПРФ
прокомментировали предложение американца.
"Америка переживает жесточайший кризис капитализма,
поэтому идеи Ленина там востребованы невероятно. Конечно то, что предлагает
этот художник, – это из области фантастики. Вероятно, в нем есть очень сильная
потребность в образе и идеях Ленина. Но захоронение в мавзолее на Красной
площади – это решение нашего народа, которое не пересматривается ни при каких
условиях", - заявил пресс-секретарь ЦК КПРФ Александр Ющенко.
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что СБУ
продлила запрет на въезд в Украину лидеру КПРФ Зюганову.
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