Более полутора часов разговора: Путин заявил Трампу, что готов объявить перемирие и назвал дату

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков сообщил пропагандистским медиа о проведении телефонных переговоров между российским диктатором Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. По его словам, беседа была продолжительной и заняла более 1,5 часов.

Согласно заявлениям представителя РФ, во время разговора лидеры затронули ряд вопросов о войне в Украине и международной политике:

Путин выразил готовность ввести режим прекращения огня на период празднования 9 мая и эта инициатива якобы нашла поддержку со стороны Трампа.

Российский диктатор выразил слова поддержки Трампу из-за недавнего покушения на него и осудил это преступление. Параллельно он в очередной раз прибег к циничным обвинениям, пожаловавшись на использование Украиной "чисто террористических методов по атакам на гражданские объекты".

Трамп изложил свое видение обстановки на Ближнем Востоке. Путин заявил, что считает правильным решение Трампа пролонгировать режим прекращения огня вокруг Ирана для стабилизации ситуации. В то же время глава Кремля подчеркнул, что потенциальная наземная операция против Ирана "совершенно неприемлема и опасна".

Стороны обсудили значительные перспективы взаимовыгодных проектов в сфере энергетики и экономики. Кроме того, Путин передал поздравление Мелании Трамп с прошедшим днем рождения и отдельно упомянул ее участие в возвращении украинских и российских детей в их семьи.

Помощник российского президента резюмировал, что лидеры договорились и дальше поддерживать рабочие контакты — как в личном формате, так и через своих помощников.

