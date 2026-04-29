Понад півтори години розмови: Путін заявив Трампу, що готовий оголосити перемир’я та назвав дату

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков повідомив пропагандистським медіа про проведення телефонних перемовин між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом США Дональдом Трампом. За його словами, бесіда була тривалою та зайняла понад 1,5 години.

Згідно із заявами представника РФ, під час розмови лідери зачепили низку питань щодо війни в Україні та міжнародної політики:

Путін висловив готовність запровадити режим припинення вогню на період святкування 9 травня, і ця ініціатива нібито знайшла підтримку з боку Трампа.

Російський диктатор висловив слова підтримки Трампу через нещодавній замах на нього та засудив цей злочин. Паралельно він вкотре вдався до цинічних звинувачень, поскаржившись на використання Україною "суто терористичних методів по атакам на цивільні об'єкти".

Трамп виклав своє бачення обстановки на Близькому Сході. Путін заявив, що вважає правильним рішення Трампа пролонгувати режим припинення вогню навколо Ірану задля стабілізації ситуації. Водночас очільник Кремля наголосив, що потенційна наземна операція проти Ірану є "абсолютно неприйнятною та небезпечною".

Сторони обговорили значні перспективи для взаємовигідних проєктів у сфері енергетики та економіки. Крім того, Путін передав вітання Меланії Трамп з минулим днем народження та окремо згадав її участь у поверненні українських та російських дітей до їхніх родин.

Помічник російського президента резюмував, що лідери домовилися й надалі підтримувати робочі контакти — як в особистому форматі, так і через своїх помічників.

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що народний депутат України Максим Бужанський поділився роздумами щодо поточної неспроможності країни-агресорки забезпечити безпеку ключових об'єктів. Він звернув увагу на інформацію про відсутність бойової техніки на запланованому в Москві параді до 9 травня.