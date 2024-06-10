Большая потеря для РФ: в ГУР рассказали, почему Путин вне себя

Реакция Кремля и лично диктатора Владимира Путина на поражение истребителя Су-57 очень горячая и ощутимая. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

"Мы можем констатировать сам факт поражения. Относительно самой операции — ни подтвердить, ни опровергнуть. Но да, отличные новости: Путин, действительно, бесится, и реакция в Кремле очень горячая и ощутимая. Потому что Су-57 они старались тщательно прятать и оберегать. И в воздушное пространство Украины эти Су-57 так и не попадали — боялись их сбития", — добавил отметил представитель ГУР Минобороны.

По словам Андрея Юсова, российские террористы завышали характеристики истребителя для его продажи и присутствия на международном рынке вооружений. В частности, самолет использовался и для ракетных ударов по украинским гражданским объектам, в связи с чем наказание было заслуженным.

Как отметил спикер ГУР, есть информация о поражении двух Су-57, а также погибших и раненых террористов. В то же время во вражеском информационном поле пока есть подтверждение только об одной единице.

"Есть обнародованные спутниковые снимки, которые четко показывают поражение одного воздушного судна. Для подтверждения надо еще подождать", — добавил Андрей Юсов.

В то же время разведкик отметил, что речь идет именно о поражении, а не уничтожении. Диагностика истребителя займет немалое время, как и восстановление.

"А, если говорить о том, что это искусственный товар, Су-57, для путинской армии, то минус любая единица — это серьезный удар по возможностям врага", — сказал представитель ГУР Минобороны.

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