Большая потеря для РФ: в ГУР рассказали, почему Путин вне себя

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Кравцев Сергей
Реакция Кремля и лично диктатора Владимира Путина на поражение истребителя Су-57 очень горячая и ощутимая. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил спикер Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.
Владимир Путин. Фото: из открытых источников
По словам Андрея Юсова, российские террористы завышали характеристики истребителя для его продажи и присутствия на международном рынке вооружений. В частности, самолет использовался и для ракетных ударов по украинским гражданским объектам, в связи с чем наказание было заслуженным.
Как отметил спикер ГУР, есть информация о поражении двух Су-57, а также погибших и раненых террористов. В то же время во вражеском информационном поле пока есть подтверждение только об одной единице.
В то же время разведкик отметил, что речь идет именно о поражении, а не уничтожении. Диагностика истребителя займет немалое время, как и восстановление.
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Віталій.
сегодня, 14:57
Ну яка поразка? Ураження.....Украйонці... руського происхожденія...