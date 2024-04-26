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Большая вода бьет рекорды в Тюменской области. Уровень воды в реке Ишим вышел на максимум

В Тюменской области уровень воды в реке Ишим пробил исторический максимум и составляет 1182 см. При этом известно, что критическая отметка опасного явления составляет 960 см

сегодня, 19:37
Автор:
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Ткачик Олеся
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Уровень воды в реке Ишим, протекающей рядом с селом Абатское в Тюменской области России, всего за шесть часов поднялся почти на 8 см и достиг новой рекордной отметки в 1182 см. Об этом сообщает информационный центр областного российского правительства в Telegram-канале.

Большая вода бьет рекорды в Тюменской области. Уровень воды в реке Ишим вышел на максимум

Паводок в России

Согласно данным гидрологического бюллетеня, на данный момент это значение является самым высоким с 2017 года, тогда вода достигла отметки в 1148 см. При этом критическая отметка опасного явления для этого села составляет 960 см.

Перед этим губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим достиг исторического максимума в 1178 сантиметров.

Кроме того, непростой остается ситуация и в Оренбургской области. Там остаются подтопленными паводком почти девять тысяч жилых домов, сообщает МЧС страны-агрессора России.

По данным ведомства, по состоянию на 26 апреля в регионе подтоплены паводковыми водами 8865 жилых домов и 14545 садовых участков.

"Эвакуированы 17 800 человек. Всего обеззаражено 13 436 домов. Откачено более 477 000 кубометров воды. Свыше 3 000 тонн гуманитарной помощи доставлено. На месте работают более 2 600 специалистов, 609 единиц техники и 25 плавсредств",
— заявили в российском МЧС.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в России не отступает большая вода, которая смывает все на своем пути. При этом паводок не останавливается и затапливает все новые и новые территории страны-агрессора. Известно, что только в Курганской области паводок нанес ущерб на сумму в 9 млрд рублей. Там, кстати, большая вода также не отступает, продолжается эвакуация местных жителей.




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Источник: https://www.gazeta.ru/social/news/2024/04/26/22882117.shtml
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