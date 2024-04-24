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Космическая сумма. Стало известно, какой ущерб принесла большая вода России

В стране-агрессоре РФ продолжается паводок. Так, в Курганской области и дальше призывают к эвакуации жителей региона. Кроме того, местные власти заявили об огромном ущербе, который нанес паводок

сегодня, 16:20
Автор:
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Ткачик Олеся
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В Курганской области России жителей подтопляемой зоны в Белозерском округе, куда идет вода из Кургана, призвали эвакуироваться, сообщила пресс-служба российского правительства региона.

Космическая сумма. Стало известно, какой ущерб принесла большая вода России

Паводок в России

Эвакуация рекомендована населенным пунктам Белозерское, н.п. Иковское, Лихачи, Бузан, Нижнетобольное, Речкино, Екимово, Памятное, Волосникова, Редькино, Русаково, Рычково, Кошкино, Гагарье, Охотино, Малый Заполой, Корюкино, Масляная.

При этом сообщается, что в районе села Белозерское уровень воды составляет 588 см, в районе села Памятное — 486 см.

С 8 апреля в Курганской области введен режим ЧС из-за паводка. По последним данным, в регионе сейчас остаются подтоплены свыше 2,3 тысячи индивидуальных домов, почти 7 тысяч домов в СНТ и ДНТ, а также 43 объекта бизнеса: 41 магазин, один завод и одна ферма, сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

По его словам, в результате резкого подъема воды в реке Тобол уровень паводка превзошел максимум 1994 года. В итоге подтопленными в 34 населенных пунктах в семи муниципальных округах, включая город Курган, на сегодня являются 2377 индивидуальных жилых домов, в которых проживало более 5800 граждан, а также 6849 домов, имеющих статус жилых, на территории 110 СНТ и ДНТ, расположенных в городе Кургане и поселке Кетово.

Также в области затоплено шесть низководных мостов, в том числе четыре автомобильных. Еще четыре моста разрушены полностью, два — частично. Затоплено 18 участков автодорог общей протяженностью более 110 км.

По информации Шумкова, ущерб от паводка в Курганской области может составить от 4 до 9 млрд рублей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что паводок в России вышел на новый уровень, большая вода устанавливает рекорды.




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Источник: https://www.interfax.ru/russia/957557
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