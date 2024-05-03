Большая вода в РФ и дальше прибывает. К ней присоединились масштабные пожары

По информации властей Тюменской области России, уровень воды в реке Ишим в селе Абатском — райцентре Абатского района продолжает подниматься, достигнув к утру пятницы очередного рекорда. Согласно замерам, утром 3 мая уровень Ишима достиг 1236 см (критическая отметка 960 см), прирост за сутки составил 4 см.

Паводок в России

"Превышение уровня исторического паводка 2017 года составляет 88 см", - заявили местные власти.

При этом известно, что в Абатском районе из зон подтопления эвакуированы более 1,3 тыс. человек, из них более 400 детей. В районе действуют пять пунктов временного размещения, в которых находятся 192 человека, включая 60 детей. От "большой земли" оказались отрезаны 14 населенных пунктов района.

Продолжается паводок и в Орске, который одним из первых "ушел под воду" из-за того, что паводок прорвал местную дамбу. Люди обвиняют местные власти в том, что они допустили такую ситуацию и даже выходят с протестами, на которых требуют отставки мэра города Василия Козупицы. В то же время мэр заявил, что в отставку он не уйдет, поскольку это якобы "безответственно".

"Это будет неправильно, не по-человечески, не по-государственному", - сказал мэр Орска.

В то же время в Хабаровском крае бушуют пожары. Как сообщило региональное министерство лесного хозяйства и лесопереработки, площадь лесных пожаров в Хабаровском крае за минувшие сутки увеличилась до 47,6 тыс. га.

"В крае зарегистрировано 14 лесных пожаров на общей площади более 47, 6 тыс. га, из них один локализован (24 тыс. га)", — говорится в сообщении.

В тушении, по данным ведомства, задействованы 391 человек, 77 единиц техники, 8 воздушных судов. 2 мая в лесах Хабаровского края ввели режим ЧС регионального характера.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Росси паводок пробивает рекорды и отрезает населенные пункты от большой земли.



