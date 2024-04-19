В России паводок вышел на новый уровень. Большая вода пробивает все рекорды

Как заявил в Телеграме губернатор Тюменской области Александр Моор вода в реке Ишим продолжает подниматься. По его словам, нужна немедленная эвакуация людей.

Паводок в России

"Мы столкнулись с масштабным паводком, такого уровня воды не было с 1947 года. Сейчас самое главное — эвакуировать людей из опасных районов. Медлить нельзя. Когда придет стихия, будет уже поздно", — написал он.

По его словам, по аэросъемке из города Ишим и села Казанское хорошо видно, как вода подбирается к населенным пунктам, "все происходит буквально за считанные часы".

Кроме того, известно, что в городе Ишим вода в реке продолжает подниматься, с 8 до 12 часов по местному времени она поднялась на 60 см до 750 см.

Критический уровень реки в пределах города составляет 850 см. Самый высокий уровень в реке в городе был зарегистрирован 10 мая 2017 года — тогда вода поднялась до 982 см.

В регионе укрепляют дамбы, отсыпают дороги. Постоянно идет мониторинг состояния гидротехнических сооружений. Возле дамб круглосуточно дежурит караул, сообщил Моор.

Помимо этого, известно, что уровень воды в реке Тобол в Кургане продолжает расти. По данным на 12:00 (местное время), вода поднялась до отметки 1012 см, прибавив за четыре часа 4 см.

Ранее сообщалось, что на некоторых участках в Кургане, в частности, в районе Кулацкого и Смолино ниже по течению, уровень воды в Тоболе в ночь на 19 апреля превысил максимум 1994 года (1006 см).

Губернатор Курганской области Вадим Шумков сообщал, что правобережная часть города, где расположено более 100 СНТ и несколько микрорайонов, подтоплена либо затоплена.

В четверг вечером Шумков сообщил, что дамба в Кургане испытывает большую гидравлическую нагрузку, в микрорайоне Вороновка на ней появились протечки и отслоения.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в Кургане ранее призывали жителей к немедленной эвакуации.



