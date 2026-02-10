logo

Большой город в РФ не может оправиться из-за блекаута: власть шокировала деталями
НОВОСТИ

Большой город в РФ не может оправиться из-за блекаута: власть шокировала деталями

На ТЭЦ "Северная" во Владивостоке произошла авария, из-за которой более 50 тысяч жителей остались без света и отопления

10 февраля 2026, 11:40
Автор:
Клименко Елена

Утром 10 февраля во Владивостоке произошла масштабная авария на ТЭЦ "Северная". Как сообщают местные телеграмм-каналы и региональная прокуратура, загорелся трансформатор, из-за чего около 50 тысяч жителей остались без электричества и отопления.

Большой город в РФ не может оправиться из-за блекаута: власть шокировала деталями

Фото: из открытых источников

Инцидент произошел на территории подстанции в Советском районе города. По информации местных СМИ и прокуратуры, замыкание трансформатора повлекло за собой пожар, во время которого заискрились коммуникации. В результате аварии без света оказались более 50 тысяч потребителей, среди которых 300 многоквартирных и частных домов и семь школ. Без тепла осталось более 14 тысяч человек, а из-за отключения насосов местами не было горячей воды. Кроме того, в городе перестали работать светофоры и кассы магазинов.

Городские власти сообщили, что уже через несколько часов после аварии электроснабжение частично восстановили, а резервные линии позволили возобновить работу основных коммуникаций. Специалисты продолжают работу по ликвидации последствий и планируется полное восстановление в течение нескольких часов.

Причины возгорания устанавливаются. Авария проявила уязвимость энергетической инфраструктуры города и подчеркнула важность резервных линий и оперативного реагирования аварийных служб. Местные жители отмечают оперативность служб и надеются, что подобных ситуаций в будущем удастся избежать.

