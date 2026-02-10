logo_ukra

Велике місто у РФ не може оговтатися через блекаут: влада шокувала деталями
commentss НОВИНИ Всі новини

Велике місто у РФ не може оговтатися через блекаут: влада шокувала деталями

На ТЕЦ "Північна" у Владивостоці сталася аварія, через яку понад 50 тисяч жителів залишилися без світла та опалення

10 лютого 2026, 11:40
Автор:
avatar

Клименко Елена

Вранці 10 лютого у Владивостоці сталася масштабна аварія на ТЕЦ "Північна". Як повідомляють місцеві телеграм-канали та регіональна прокуратура, загорівся трансформатор, через що близько 50 тисяч мешканців залишилися без електрики та опалення.

Велике місто у РФ не може оговтатися через блекаут: влада шокувала деталями

Фото: з відкритих джерел

Інцидент стався на території підстанції в Радянському районі міста. За інформацією місцевих ЗМІ та прокуратури, замикання трансформатора спричинило пожежу, під час якої заіскрилися комунікації. Внаслідок аварії без світла опинилися понад 50 тисяч споживачів, серед яких 300 багатоквартирних та приватних будинків і сім шкіл. Без тепла залишилися понад 14 тисяч людей, а через відключення насосів місцями не було гарячої води. Крім того, у місті перестали працювати світлофори та каси у магазинах.

Міська влада повідомила, що вже за кілька годин після аварії електропостачання частково відновили, а резервні лінії дозволили поновити роботу основних комунікацій. Фахівці продовжують роботи з ліквідації наслідків, і планується повне відновлення протягом кількох годин.

Причини загоряння наразі встановлюються. Аварія виявила вразливість енергетичної інфраструктури міста та підкреслила важливість наявності резервних ліній і оперативного реагування аварійних служб. Місцеві мешканці відзначають оперативність служб та сподіваються, що подібні ситуації у майбутньому вдасться уникнути.

Як вже писали "Коментарі", російські війська за час повномасштабного вторгнення в Україну зазнали значних втрат у вуличних боях. Через це, за словами військового експерта Михайла Жирохова в ефірі Радіо NV, Москва під час переговорів з Україною та США наполягає на здачі їм решти території Донеччини без бою.



