Большой обмен заключенными: есть ли в скрытой части соглашения украинский вопрос

Вчера, 1 августа, произошло очень много знаковых, тектонических событий, пишет в Facebook политический эксперт Дмитрий Золотухин. Впрочем, эксперта беспокоит вопрос, почему диктатор Владимир Путин пошел на соглашение с президентом Джо Байденом именно сейчас, предоставив Байдену и Гаррис такое политическое усиление.

Путин встречает заключенных

"Парадокс ситуации, на мой взгляд, состоит в том, что такое соглашение для Путина мог сконструировать исключительно Байден. При Трампе россияне не смогли бы получить "своих" шпионов одновременно из Германии, Словении, Норвегии, Польши и США. Трамп не смог бы убедить Берлин в том, что необходимо расширить рамку и войти в нравственно сложный ценностный конфликт по освобождению убийцы на велосипеде. Выходит, что Байден – это очень удобный партнер для Путина. Ибо, при Трампе такое соглашение казалось бы почти невыполнимым. И, если бы Путин отложил финализацию до выборов в США, кто знает, каким образом сложились бы звезды", — отметил эксперт.

По его словам, можно считать, что наиболее очевидная выгода от обмена – это политические баллы для обеих администраций в среде своих аудиторий. Однако, говорит эксперт, непонятно, увидев ли Путин, слабость администрации Байдена, не пообещал им параллельно пиар на "сворачивании войны", если она "нормально прогнется".

При этом Золотухин обратил внимание, что в соглашение демонстративно и сознательно не включали ни Украину, ни Беларусь, например, из Беларуси можно было бы вернуть украинца Максима Буткевича и еще больше усилили пиар эффект демпартии и Байдена.

"Но, вероятно, требованием Путина было, чтобы "базар на стрелке был только среди блатных, без привлечения простолюдинов". Это решение было сознательным. Итак, вопрос в том, есть ли украинский вопрос в скрытой части этого соглашения? Так или иначе, те люди, которые верят, что Камала придет – порядок наведет, кажутся мне наивными", – подчеркнул Золотухин.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после большого обмена заключенными между Западом и Россией Путин стал условно рукопожатым.



