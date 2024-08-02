Большой обмен заключенными: есть ли в скрытой части соглашения украинский вопрос

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Ткачик Олеся
Вчера, 1 августа, произошло очень много знаковых, тектонических событий, пишет в Facebook политический эксперт Дмитрий Золотухин. Впрочем, эксперта беспокоит вопрос, почему диктатор Владимир Путин пошел на соглашение с президентом Джо Байденом именно сейчас, предоставив Байдену и Гаррис такое политическое усиление.
Путин встречает заключенных
По его словам, можно считать, что наиболее очевидная выгода от обмена – это политические баллы для обеих администраций в среде своих аудиторий. Однако, говорит эксперт, непонятно, увидев ли Путин, слабость администрации Байдена, не пообещал им параллельно пиар на "сворачивании войны", если она "нормально прогнется".
При этом Золотухин обратил внимание, что в соглашение демонстративно и сознательно не включали ни Украину, ни Беларусь, например, из Беларуси можно было бы вернуть украинца Максима Буткевича и еще больше усилили пиар эффект демпартии и Байдена.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что после большого обмена заключенными между Западом и Россией Путин стал условно рукопожатым.
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