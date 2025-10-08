Большой пожар в России: в Новосибирске горит склад, дым виден из разных районов города (ВИДЕО)

В России в Новосибирске произошел масштабный пожар на одном из складов. Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, инцидент произошел днем на улице Сибиряков-Гвардейцев. На месте работают десятки пожарных, пытающихся потушить огонь.

В Новосибирске горит большой склад

В МЧС РФ сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 16:49 по местному времени. До прибытия пожарных из окон ангара уже вырывался густой черный дым, который был виден из разных уголков города.

Предварительно пожар произошел в складском помещении по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 45б. На месте работают десятки спасателей и спецтехника. К тушению привлечены более 70 человек и 23 единицы техники. Также к месту пожара следует пожарный поезд. Российское МЧС призывает жителей избегать района пожара из-за сильного задымления.

В соцсетях появились видео с места событий, где на кадрах видно, как над зданием возвышается мощный столб черного дыма, укрывающий небо над промышленной зоной.

В конце августа в Балашихе под Москвой произошел еще один большой пожар , когда на складах раздались взрывы, а огонь наблюдали за десятки километров.

Это уже не первый случай масштабного пожара на складах России за последние недели. Ранее, в сентябре, в поселке Некрасовской Московской области вспыхнул мебельный склад – огонь охватил более 500 квадратных метров, а густой дым был виден даже в соседних Химках.

