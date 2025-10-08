logo

Россия Большой пожар в России: в Новосибирске горит склад, дым виден из разных районов города (ВИДЕО)
Большой пожар в России: в Новосибирске горит склад, дым виден из разных районов города (ВИДЕО)

В российском Новосибирске произошел масштабный пожар на складе. Густой черный дым виден из разных частей города.

8 октября 2025, 14:15
Автор:
avatar

Slava Kot

В России в Новосибирске произошел масштабный пожар на одном из складов. Как сообщает пресс-служба МЧС России по региону, инцидент произошел днем на улице Сибиряков-Гвардейцев. На месте работают десятки пожарных, пытающихся потушить огонь.

В Новосибирске горит большой склад

В МЧС РФ сообщили, что сигнал о возгорании поступил в 16:49 по местному времени. До прибытия пожарных из окон ангара уже вырывался густой черный дым, который был виден из разных уголков города.

Предварительно пожар произошел в складском помещении по адресу Сибиряков-Гвардейцев, 45б. На месте работают десятки спасателей и спецтехника. К тушению привлечены более 70 человек и 23 единицы техники. Также к месту пожара следует пожарный поезд. Российское МЧС призывает жителей избегать района пожара из-за сильного задымления.

В Новосибирске горит большой склад

В соцсетях появились видео с места событий, где на кадрах видно, как над зданием возвышается мощный столб черного дыма, укрывающий небо над промышленной зоной.

Это уже не первый случай масштабного пожара на складах России за последние недели. Ранее, в сентябре, в поселке Некрасовской Московской области вспыхнул мебельный склад – огонь охватил более 500 квадратных метров, а густой дым был виден даже в соседних Химках. В конце августа в Балашихе под Москвой произошел еще один большой пожар, когда на складах раздались взрывы, а огонь наблюдали за десятки километров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что третьи сутки россияне не могут потушить пожар. Что происходит в Крыму после прилета беспилотника.



