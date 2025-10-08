Велика пожежа в Росії: у Новосибірську горить склад, дим видно з різних районів міста (ВІДЕО)

У Росії в Новосибірську сталася масштабна пожежа на одному зі складів. Як повідомляє пресслужба МНС Росії по регіону, інцидент стався вдень на вулиці Сибіряків-Гвардійців. На місці працюють десятки пожежників, які намагаються загасити вогонь.

У Новосибірську горить великий склад

В МНС РФ повідомили, що сигнал про займання надійшов о 16:49 за місцевим часом. До прибуття пожежників з вікон ангара вже виривався густий чорний дим, який було видно з різних куточків міста.

Попередньо, пожежа сталася у складському приміщенні за адресою Сибіряків-Гвардійців, 45б. На місці працюють десятки рятувальників і спецтехніка. До гасіння залучено понад 70 осіб та 23 одиниці техніки. Також на місце пожежі слідує пожежний поїзд. Російське МНС закликає мешканців уникати району пожежі через сильне задимлення.

У соцмережах з’явилися відео з місця подій, де на кадрах видно, як над будівлею здіймається потужний стовп чорного диму, який вкриває небо над промисловою зоною.





Наприкінці серпня у Балашисі під Москвою сталася ще одна велика пожежа , коли на складах пролунали вибухи, а вогонь спостерігали за десятки кілометрів.

Це вже не перший випадок масштабної пожежі на складах у Росії за останні тижні. Раніше, у вересні, у селищі Некрасовський Московської області спалахнув меблевий склад — вогонь охопив понад 500 квадратних метрів, а густий дим було видно навіть у сусідніх Хімках.

