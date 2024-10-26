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Борьба с алкоголизмом набирает обороты: в РФ ограничат продажу водки

В одном из самых пьющих регионов России решили запретить продажу алкоголя более двух часов в день

сегодня, 20:06
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Марьян Ощановский

Губернатор Вологодской области РФ Георгий Филимонов подготовил законопроект, предусматривающий сокращение времени продажи алкоголя в регионе до двух часов в день – с 12:00 до 14:00.

Борьба с алкоголизмом набирает обороты: в РФ ограничат продажу водки

В РФ борются с алкоголизмом. Фото из открытых источников

Сообщается, что по итогам 2023 года Вологодская область вошла в число лидеров по уровню потребления спиртных напитков в России.

Как сообщает "Коммерсант", ограничения будут действовать в будние дни и в новогодние праздники, однако они не коснутся точек общественного питания. Также законопроект предлагает запретить розничную продажу алкоголя в праздничные дни: праздник весны и труда (1 мая), день России (12 июня), день знаний (1 сентября), день народного единства (4 ноября) и день конституции РФ (12 декабря).

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Третьей штурмовой бригаде назвали никчемным и позорным ответ НАТО на отправку Северной Кореей войск на войну в Украине. "Каждое заявление НАТО, ООН или других структур наших западных партнеров выглядит все более никчемным и позорным. У них перед носом тоталитарные государства создали союз, обмениваются оружием и войсками, а они собираются "разрабатывать партнерства и активизировать поддержку". То есть ничего не собираются делать", – заявил майор ВСУ Максим Жорин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что для Сил обороны Украины существенно ухудшается ситуация на всех участках фронта, заявила народный депутат Марьяна Безуглая. По ее словам, ВСУ потеряли контроль над половиной территории в Курской области, а также россияне продвигаются в Донецкой и Луганской областях. "Селидово уже преимущественно завоевано россиянами. В Купянск россияне зашли. Половину Курщины уже вернули", — рассказала она. Она считает, что ВСУ следует готовить круговую оборону Павлограда и Изюма.



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Источник: https://www.kommersant.ru/
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