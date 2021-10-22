Боятся поднять голову: Путин рассказал, кто руководит Украиной

Президент Российской Федерации Владимир Путин убежден, что Украиной якобы управляют националистические меньшинства, независимости от того, кто занимает пост главы государства. Об этом сообщает информационное агентство УНН, ссылаясь на заявление главы Кремля на заседании "Валдай".

Владимир Путин - фото из открытых источников

По мнению Владимира Путина, украинцы, которые не согласны с действиями власти не смеют "поднять голову", а также боятся принимать участие в социологических опросах.

"Боятся, потому что небольшая группа людей, которая присвоила себе, по сути, лавры победителей в борьбе за независимость — это люди крайних политических взглядов — они на самом деле и управляют Украиной, независимо от того, какая фамилия главы государства", — сказал российский лидер.

Президент Российской Федерации добавил, что даже те украинские руководители, которые шли к власти, рассчитывая на поддержку юго-восточных избирателей страны, однако вскоре их политические позиции менялись, поскольку "агрессивное меньшинство националистическое подавляло всякую свободу принятия ожидаемых населением Украины решений".

Ранее в материале портала "Комментарии" говорилось, почему РФ блокирует переговоры по Донбассу, и что задумала российская власть. В частности, по мнению экспертов, руководство страны-агрессора наблюдает за усилиями нашего государства сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Специалисты отмечают, что Российская Федерация не действует резко, а ждет пока Украина сделает ошибки, а представители европейский стран станут более лояльными к России.









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