Боятся потерять все: верхушка Кремля хочет уговорить Путина остановиться

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Лиля Воробьева
Властная элита в государстве-агрессоре России сейчас размышляет над тем, как убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на условия президента США Дональда Трампа и завершить войну против Украины, если не окончательно, то хотя бы поставить в ней точку с запятой.
Российский Кремль (фото из открытых источников)
Такие мнения возникли из-за того, что Россия больше не имеет ресурсов для продолжения войны. Об этом заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Государственной думы России и единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма Илья Пономарев в чате на Главреде.
По его убеждению, пока Путин остается у власти в РФ и пока существует путинизм как политическая система (хотя есть вероятность, что путинизм может пережить самого Путина, но она невысока), война против Украины будет продолжаться. В то же время она необязательно будет иметь такой же формат, как сегодня. Пономарев отметил, что есть немало других потенциальных направлений для агрессии: страны Балтии, Польша, Грузия, Центральная Азия – Россия может еще "погулять" на этой территории.
По мнению Пономарева, Путин в итоге примет предложение Трампа по поводу перемирия, но оформит это так, чтобы показать, будто его к этому не принудили, а он сам всех переиграл: что Трамп стоял перед ним на коленях и умолял, а он согласился, и это стало великой победой России.
"Путин будет подчеркивать, что Россия воевала со всем блоком НАТО, но его не удалось поставить Россию на колени – в то же время сам блок встал на колени и капитулировал. Если Путину удастся создать такую публичную картину для внутреннего рынка, он пойдет на перемирие. И сейчас вся его администрация работает над тем, чтобы сконструировать именно такой публичный сценарий", – подытожил Пономарев.
Напомним, что "Комментарии" писали о самом плохом варианте, если Путин отвергнет ультиматум Трампа. Несмотря на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и прекращать агрессию. В случае худшего сценария для себя Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации в России, чтобы продолжить войну. Об этом говорится в статье для Foreign Affairs, написанной профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимммиджем и приглашенной научной сотрудницей Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марией Липман.Авторы отмечают, что за 25 лет пребывания у власти Путин достиг в России "почти зловещего покоя": в стране практически отсутствует серьезная политическая оппозиция или публичная критика власти. В то же время гражданам разрешено заниматься собственными делами, включая бизнес, без необходимости демонстрировать абсолютную лояльность к Кремлю. Репрессии же направлены только против тех, кто бросает публичный вызов властям.