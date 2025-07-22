Боятся потерять все: верхушка Кремля хочет уговорить Путина остановиться

Властная элита в государстве-агрессоре России сейчас размышляет над тем, как убедить российского диктатора Владимира Путина согласиться на условия президента США Дональда Трампа и завершить войну против Украины, если не окончательно, то хотя бы поставить в ней точку с запятой.

Российский Кремль (фото из открытых источников)

Такие мнения возникли из-за того, что Россия больше не имеет ресурсов для продолжения войны. Об этом заявил российский оппозиционный политик, бывший депутат Государственной думы России и единственный, кто в свое время проголосовал против аннексии Крыма Илья Пономарев в чате на Главреде.

"Самой длинной войной была война на Кавказе. Ее продолжительность разные историки оценивают по-разному, но она длилась не менее 60 лет. Конечно, о столь длительных сроках речь не идет. Хотя бы потому, что российское руководство живет по принципу "после нас хоть потоп" и не строит долгосрочных стратегий. Поэтому он точно не планирует вести войну столько. Я уверен, что каждый год в России говорят: "В этом году мы точно закончим". Сейчас все российские власти считают, что нужно уговорить "начальника" согласиться на условия Трампа и поставить если не точку, то точку с запятой в этой войне, потому что сил у России уже нет", – заявил Пономарев.

По его убеждению, пока Путин остается у власти в РФ и пока существует путинизм как политическая система (хотя есть вероятность, что путинизм может пережить самого Путина, но она невысока), война против Украины будет продолжаться. В то же время она необязательно будет иметь такой же формат, как сегодня. Пономарев отметил, что есть немало других потенциальных направлений для агрессии: страны Балтии, Польша, Грузия, Центральная Азия – Россия может еще "погулять" на этой территории.

"Поэтому Путин попытается объявить о победе в Украине для внутреннего потребления — как для элит, так и для рядовых граждан", — сказал он.

По мнению Пономарева, Путин в итоге примет предложение Трампа по поводу перемирия, но оформит это так, чтобы показать, будто его к этому не принудили, а он сам всех переиграл: что Трамп стоял перед ним на коленях и умолял, а он согласился, и это стало великой победой России.

"Путин будет подчеркивать, что Россия воевала со всем блоком НАТО, но его не удалось поставить Россию на колени – в то же время сам блок встал на колени и капитулировал. Если Путину удастся создать такую публичную картину для внутреннего рынка, он пойдет на перемирие. И сейчас вся его администрация работает над тем, чтобы сконструировать именно такой публичный сценарий", – подытожил Пономарев.

Напомним, что "Комментарии" писали о самом плохом варианте, если Путин отвергнет ультиматум Трампа. Несмотря на ультиматум, выдвинутый президентом США Дональдом Трампом, российский диктатор Владимир Путин не собирается отказываться от своих целей в Украине и прекращать агрессию. В случае худшего сценария для себя Путин может прибегнуть к принудительной мобилизации в России, чтобы продолжить войну. Об этом говорится в статье для Foreign Affairs, написанной профессором истории Католического университета Америки Майклом Кимммиджем и приглашенной научной сотрудницей Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтона Марией Липман.

Авторы отмечают, что за 25 лет пребывания у власти Путин достиг в России "почти зловещего покоя": в стране практически отсутствует серьезная политическая оппозиция или публичная критика власти. В то же время гражданам разрешено заниматься собственными делами, включая бизнес, без необходимости демонстрировать абсолютную лояльность к Кремлю. Репрессии же направлены только против тех, кто бросает публичный вызов властям.