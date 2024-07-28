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Божья казнь: молния попала в россиян возле главного храма армии РФ

В подмосковном парке с так называемым названием "Патриот" возле главного храма армии окупантов молния ударила в 3 человека.

сегодня, 19:50
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Лиля Воробьева

28 июля молния ударила нескольких находившихся на площади перед главным храмом вооруженных сил РФ в Подмосковье россиян. Видео инцидента распространили российские телеграммы-каналы. По сообщениям российских СМИ, молния поразила четырех человек: двух женщин и двух мужчин. После разряда мужчины остались лежать на земле, а одна из женщин смогла подняться самостоятельно.

Божья казнь: молния попала в россиян возле главного храма армии РФ

Храм вооруженных сил РФ (фото из открытых источников)

Пропагандистский Telegram-канал Baza сообщает, что один из пострадавших мужчин находится в тяжелом состоянии. Другой, 39-летний мужчина, кроме удара током, получил закрытую черепно-мозговую травму и рану лба. Две женщины пострадали меньше и были госпитализированы с диагнозом "поражение электротоком".

Божья казнь: молния попала в россиян возле главного храма армии РФ - фото 2

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что прорыв дамбы в России вымывает целые поселки . На Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел прорыв дамбы, а сотни жителей оказались в ловушке. По предварительным оценкам, около 200 человек уже находятся в зоне подтопления, а еще четыре поселка оказались под угрозой неизбежного затопления. Ситуация на месте происшествия критическая. Очевидцы рассказывают о настоящем ужасе, развернувшемся на их глазах.

Тем временем украинские политики и общественные деятели не остались в стороне. Нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, известный своими резкими высказываниями, опубликовал в социальных сетях пост со словами: "Желаем всей России утонуть".

Также "Комментарии" писали о том, что в России горит нефтебаза . После массированной атаки беспилотников в ночь на 28 июля в Курской области вспыхнула нефтебаза "Полевая". Россияне начали активно выкладывать фото и видео после ударов дронов и с горящей нефтебазой.



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