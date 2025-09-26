БПЛА над Европой: в чем хитрая тактика России

Рубрики
На днях Запад всколыхнуло появление дронов в воздушном пространстве европейских стран.
Эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов осветил ситуацию с загадочными дронами над Европой. По его словам, БПЛА не появляются из ниоткуда.
Эксперт отметил, что все фиксации БПЛА отмечены в странах, находящихся недалеко от России – никаких кейсов в Испании или Италии.
К тому же нет никаких физических доказательств, что летает.
Флэш отметил, что появление загадочных БПЛА влияет физически только на работу аэропортов. Гражданские и транспортные перевозки. Нарушение воздушного сообщения и неизвестная угроза, по словам эксперта, вызывает большой информационный резонанс у населения.
Это элементы классической гибридной войны. Страх, непонимание происходящего, непонимание источника угрозы, напряжение в обществе, отвлечение внимания от других событий, смещение приоритетов текущих процессов для:
1. Создание имиджа в РФ всесильного военного, технического и политического противника на континенте. Это вызовет нежелание жителей Европы "наживать себе врага" (с возможной последующей войной).
2. Отвлечение внимания от ситуации в Украине. Переключение финансовых и военных приоритетов в оборону Европы, а не на помощь Украине. Усиление ПВО всех стран НАТО (для уровня борьбы с таким типом БПЛА в больших количествах) требует огромных ресурсов.
3. Прощупывание так называемых "красных линий". Как далеко можно зайти в Россию, не вызывая для себя негативных последствий. После этого возможна стадия смещения этих "красных линий".
