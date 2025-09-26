БПЛА над Европой: в чем хитрая тактика России

На днях Запад всколыхнуло появление дронов в воздушном пространстве европейских стран.

Владимир Путин. Фото портал "Комментарии"

Эксперт по технологиям связи и радиоэлектронной борьбе Сергей "Флэш" Бескрестнов осветил ситуацию с загадочными дронами над Европой. По его словам, БПЛА не появляются из ниоткуда.

"Они или прилетают издалека воздухом, и этот маршрут четко фиксирует ПВО НАТО. Или запускаются локально по странам какими-то "ДРГ". Никакой информации об этом все нет. Хотя она у НАТО есть. Лично мое мнение — запуск был с бортов морских судов России из акватории Балтийского моря. Я, как инженер, сделал бы так", — сказал он.

Эксперт отметил, что все фиксации БПЛА отмечены в странах, находящихся недалеко от России – никаких кейсов в Испании или Италии.

К тому же нет никаких физических доказательств, что летает.

"Под формулировкой "Дрон" может быть как Мавик, так и огромный разведчик РФ Орион. Но ни обломков, ни фото…", — рассуждает эксперт.

Флэш отметил, что появление загадочных БПЛА влияет физически только на работу аэропортов. Гражданские и транспортные перевозки. Нарушение воздушного сообщения и неизвестная угроза, по словам эксперта, вызывает большой информационный резонанс у населения.

Это элементы классической гибридной войны. Страх, непонимание происходящего, непонимание источника угрозы, напряжение в обществе, отвлечение внимания от других событий, смещение приоритетов текущих процессов для:

1. Создание имиджа в РФ всесильного военного, технического и политического противника на континенте. Это вызовет нежелание жителей Европы "наживать себе врага" (с возможной последующей войной).

2. Отвлечение внимания от ситуации в Украине. Переключение финансовых и военных приоритетов в оборону Европы, а не на помощь Украине. Усиление ПВО всех стран НАТО (для уровня борьбы с таким типом БПЛА в больших количествах) требует огромных ресурсов.

3. Прощупывание так называемых "красных линий". Как далеко можно зайти в Россию, не вызывая для себя негативных последствий. После этого возможна стадия смещения этих "красных линий".

