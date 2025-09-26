logo_ukra

БПЛА над Європою: у чому полягає хитра тактика Росії
БПЛА над Європою: у чому полягає хитра тактика Росії

Для чого Росія запускає БПЛА у повітряний простір Європи

26 вересня 2025, 20:03
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Днями Захід сколихнула поява дронів у повітряному просторі європейських країн. 

БПЛА над Європою: у чому полягає хитра тактика Росії

Володимир Путін. Фото портал "Коментарі"

Експерт з технологій зв'язку та радіоелектронної боротьби Сергій "Флеш" Бескрестнов висвітлив ситуацію із загадковими дронами над Європою. За його словами, БПЛА не з'являються з нізвідки. 

“Вони або прилітають здалеку повітрям, і цей маршрут чітко фіксує ППО НАТО. Або запускаються локально по країнах якимись "ДРГ". Ніякої інформації про це все немає. Хоча вона у НАТО є. Особисто моя думка — запуск був з бортів морських суден Росії з акваторії Балтійського моря. Я, як інженер, зробив би так”, — пояснив він. 

Експерт зазначив, що всі фіксації БПЛА відзначені в країнах, що знаходяться недалеко від Росії — ніяких кейсів в Іспанії або Італії.

До того ж немає ніяких фізичних доказів, що саме літає. 

“Під формулюванням "дрон" може бути як Мавік, так і величезний розвідник РФ Оріон. Але ні уламків, ні фото…”, — розмірковує експерт.

“Флеш” зазначив, що поява загадкових БПЛА впливає фізично тільки на роботу аеропортів. Цивільні та транспортні перевезення. Порушення повітряного сполучення та невідома загроза, за словами експерта, викликає великий інформаційний резонанс серед населення.

За його словами, це елементи класичної гібридної війни. Страх, нерозуміння того, що відбувається, нерозуміння джерела загрози, напруга в суспільстві, відволікання уваги від інших подій, зміщення пріоритетів поточних процесів для:

1. Створення іміджу у РФ всесильного військового, технічного  і політичного противника на континенті. Це викличе небажання у жителів Європи "наживати собі ворога" (з можливою подальшою війною).

2. Відволікання уваги від ситуації в Україні. Переключення фінансових і військових пріоритетів на оборону Європи, а не на допомогу Україні. Посилення ППО всіх країн НАТО (для рівня боротьби з таким типом БПЛА у великих кількостях) вимагає величезних ресурсів.

3. Прощупування так званих “червоних ліній”. Як далеко можна зайти Росії, не викликаючи для себе негативних наслідків. Після цього можлива стадія зсуву цих "червоних ліній”.

Нагадаємо: портал "Коментарі" писав, що скільки триватиме війна, за прогнозом Арестовича. 




Джерело: https://t.me/serhii_flash/6328
