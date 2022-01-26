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Брата Навального объявили в розыск в России: что известно

В базе данных указано, что розыск Навального связан с уголовным делом

сегодня, 21:30
Автор:

Лиля Воробьева
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В России объявили в розыск близкого родственника известного представителя оппозиции Алексея Навального – разыскивается его родной брат Олег. Об этом информирует российское РИА Новости, ссылаясь на базы розыска российского силового министерства.

Брата Навального объявили в розыск в России: что известно

Брата политического оппозиционера объявили в розыск (фото из открытых источников)

Вместе с тем, защитник брата оппозиционера Никос Параскевов публично объяснил эту ситуацию. Он отметил, что данные его клиента появились в базе розыска по причине его личного отсутствия по месту, где он проживает, во время проведения соответствующей проверки работниками инспекции. Но информацией о том, оставил ли Олег Навальный РФ, его защитник не владеет. Об этом сообщает российское издание "Интерфакс".

Важно, что 24 января представители Федеральной службы исполнения наказаний подали в Московское городское судебное учреждение ходатайство, где ходатайствуют о замене условного срока на реальный для Олега Навального. Еще в августе 2021 года по так называемому "санитарному делу" брата российского оппозиционера признали виновным в деле подстрекательства к нарушению санитарных норм по одной из статей Уголовного кодекса РФ. Олегу Навальному присудили срок – год испытательного срока.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Алексея Навального включили в список экстремистов . 25 января оппозиционер Алексей Навальный был включен в официальный список террористов и экстремистов в России на уровне с талибами и Исламским государством. В список террористов и экстремистов были включены и восемь главных помощников Навального, среди которых Георгий Альбуров, Любовь Соболь. Глава штаба Навального Леонид Волков.


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Источник: https://t.me/rian_ru/141802
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