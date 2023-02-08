Британия ввела санкции против еще одной любовницы Путина: кто она

Великобритания ввела санкции в отношении гражданки РФ Светланы Кривоногих. Как пишут независимые российские медиа, женщина является бывшей любовницей российского президента Владимира Путина и родила от него дочь Елизавету.

Любовница Путина попала под британские санкции, фото (Проект)

Представители британского правительства обнародовали сообщение, где утверждают, что упомянутая россиянка попала в санкционный список, как акционер банка "Россия" и еще одной компании РФ — "Национальная Медиа Группа". При этом Светлана Кривоногих еще и сама "последовательно пропагандирует российское нападение на Украину".

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По информации расследователей российского сайта " Проект " выяснены пикантные детали: именно Владимир Путин является отцом дочери Светланы -Елизаветы. Ребенок родился в 2003 году. Представители Кремля эту информацию не подтверждают.

Журналисты российского издания "Проект", расследуя эту тему, рассказали, что Светлана Кривоногих раньше жила в маленькой коммуналке города Санкт-Петербурга. Она родом из обычной семьи, папа спился и преждевременно ушел из жизни, а мама зарабатывала деньги для детей на строительстве. Молодая девушка начала работать уборщицей. Но через некоторое время стала состоятельной. Знакомые Светланы рассказали, что в 90-х молодая красавица завела для жизни "папика". Как утверждают журналисты российских изданий, это был российский президент. В 2003 году Светлана предположительно родила от кремлевского диктатора внебрачную дочь, которую назвала Елизаветой.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Путин признал негативное влияние санкций Запада: почему ударили больше всего. Президент России Владимир Путин заявил о важности "технологического суверенитета" РФ.







