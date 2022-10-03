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Британская разведка: Путин признал проблемы с мобилизаций

Мобилизация в России пошла не по плану

сегодня, 09:10
Автор:

Кравцев Сергей
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Президент России Владимир Путин уже сейчас начал понимать, что возникли проблемы с так называемой "частичной мобилизацией". Для усиления военной мощи российской армии не хватает профессиональных военных, в России призывают не тех, кого планировали и размещают их в палаточных лагерях. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Британская разведка: Путин признал проблемы с мобилизаций

Владимир Путин. Фото из открытых источников

В британской разведке обращают внимание, что обращение Путина к своему совету нацбезопасности по поводу мобилизации от 29 сентября четко показывает, что в Кремле на само высшем уровне начали понимать, что с мобилизацией не все так, как предполагалось. Тогда российский президент заявил, что в ходе мобилизации возникает много вопросов, "и мы должны оперативно исправлять свои ошибки и не повторять их".

Британские эксперты отмечают, то, что Путин необычайно быстро признал сложности мобилизации говорит о серьезных проблемах с усилением российского войска. Вероятно, отмечают в Минобороны Британии, чиновники и военные на местах не понимают, кого набирать в армию, пытаясь выполнить поставленные сверху планы, как и не знают точных юридических оснований этой мобилизационной кампании.

"Необычайно быстрое признание Путиным проблем подчеркивает дисфункцию мобилизации в течение первой недели. Местные чиновники, вероятно, не знают точного масштаба и юридического обоснования кампании. Они почти наверняка набрали кадры, не подпадающие под определение, о котором заявили Путину и министерство обороны", — говорится в сообщении.

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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1576807526754144257
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