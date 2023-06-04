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Британская разведка рассказала о параноидальных действиях российских властей

Среди российского руководства и силовиков распространяется параноидальное отношение к сине-желтой символике.

сегодня, 09:42
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Автор:

Slava Kot

Британская разведка рассказала о параноидальных действиях российских властей

Раскрашенная в сине-желтый цвет звезда на многоэтажке в России. Фото из открытых источников

Российские силовики используют интерпретацию кремлевских законов так, что публичная демонстрация сине-желтой символики становится вне закона, ведь намекает на поддержку Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании.


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Британская разведка считает, что из-за полномасштабного вторжения в Украину любая демонстрация сине-желтого цвета вызывает резкую реакцию от правоохранителей РФ. В качестве примера Минобороны Британии приводит ситуацию, когда 9 мая была арестована одна из работниц дома престарелых. Оказалось, что причиной ареста стала сине-желтая куртка.

Другим параноидальным случаем стал арест 22-летнего мужчины Национальной гвардии в Волхове, недалеко от Санкт-Петербурга. В этот раз причиной ареста стала демонстрация эмблемы Воздушно-космических сил России, имеющей синий фон с желтыми крыльями.

Разведка Британии указывает, что подобные действия свидетельствуют о неуверенности российского руководства.

"Подавление подчеркивает неуверенность среди параноидального российского чиновника относительно того, что есть и считается допустимым во все более тоталитарной системе", — сообщают в отчете британской разведки.

Интересно, что критика таких действий поступила от ультранационалистической Либерально-демократической партии России, также имеющей сине-желтую символику на своей эмблеме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский депутат призывает уничтожить Великобританию.

Также "Комментарии" писали, как раненые россияне бежали на четвереньках с поля боя из-за удачной атаки ВСУ.



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Источник: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1665236216193613824
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