Раскрашенная в сине-желтый цвет звезда на многоэтажке в России. Фото из открытых источников

Российские силовики используют интерпретацию кремлевских законов так, что публичная демонстрация сине-желтой символики становится вне закона, ведь намекает на поддержку Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на отчет Министерства обороны Великобритании.



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Британская разведка считает, что из-за полномасштабного вторжения в Украину любая демонстрация сине-желтого цвета вызывает резкую реакцию от правоохранителей РФ. В качестве примера Минобороны Британии приводит ситуацию, когда 9 мая была арестована одна из работниц дома престарелых. Оказалось, что причиной ареста стала сине-желтая куртка.

Другим параноидальным случаем стал арест 22-летнего мужчины Национальной гвардии в Волхове, недалеко от Санкт-Петербурга. В этот раз причиной ареста стала демонстрация эмблемы Воздушно-космических сил России, имеющей синий фон с желтыми крыльями.

Разведка Британии указывает, что подобные действия свидетельствуют о неуверенности российского руководства.

"Подавление подчеркивает неуверенность среди параноидального российского чиновника относительно того, что есть и считается допустимым во все более тоталитарной системе", — сообщают в отчете британской разведки.

Интересно, что критика таких действий поступила от ультранационалистической Либерально-демократической партии России, также имеющей сине-желтую символику на своей эмблеме.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российский депутат призывает уничтожить Великобританию.

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