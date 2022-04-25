Брянск на границе с Украиной: горит нефтебаза и нефтепровод Дружба

Ночью с 24 на 25 апреля в Брянске Российской Федерации произошел пожар на нефтебазе. Огонь перебросился также на нефтепровод Дружба. Жители города начали делиться мнениями в соцсетях относительно произошедшего. Большинство из них сообщают, что до того, как вспыхнул огромный пожар были слышны громкие взрывы. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет российский "Интерфакс", со ссылкой на МЧС России.

Пожар на нефтебазе в Брянске. Фото: из от крытых источников

В российском МЧС рассказали, что звонок о пожаре поступил примерно в 02:00 ч 25.04.2022. на объект сразу же выехали пожарные. На месте прибытия было обнаружено, что пожар охватил нефтебазу. О причинах пожара пока не сообщается.

Спустя некоторое время жители Брянска начали выкладывать фото и видео пылающей нефтебазы – видно, что горят резервуары с топливом. Стоит отметить, что Брянская область граничит с Украиной. В этой области сосредоточено большое количество российских войск и техники, которые враг перебрасывает на восток Украины. Пожары на нефтебазах в приграничных с Украиной областях уже происходят не первый раз.

Читайте на портале "Комментарии" — несмотря на Пасху российские войска и не думали снизить интенсивность обстрелов позиций ВСУ. Наоборот, враг пытался идти на штурм. В частности, больше всего оккупанты пытались наступать из Изюма. Все попытки штурма украинскими территорий были отбиты украинскими защитниками.

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