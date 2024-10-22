Буданов о первых войсках КНДР в Курской области: когда "пополнится" армия РФ

Первые северокорейские войска уже скоро прибудут в Курскую область России. Они будут помогать русским военным. Об этом заявил глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию "РБК-Украина".



Фото портал "Комментарии"

По словам главы ГУР, прибытие первых северокорейских войск в Курскую область ожидается уже завтра, 23 октября. Они будут помогать оградить Курскую область от ВСУ.

"Первые подразделения мы ждем завтра на Курском направлении", – сказал изданию Буданов.

Он отметил, что неизвестно, сколько их будет и как они будут экипированы.

"Увидим через пару дней", – добавил он.

Напомним, что Владимир Зеленский в видеообращении сообщил о наличии информации о подготовке россиянами двух подразделений из военных из КНДР.

“В частности, у нас есть информация о подготовке двух подразделений из военных из Северной Кореи – может быть даже две бригады по 6 тысяч человек. И это вызов. Но мы знаем, как на этот вызов ответить. И важно, чтобы от этого вызова не скрывались и партнеры. Все партнеры”, — подчеркнул Президент Украины.

Зеленский также сообщил, что все в мире "равно заинтересованы в том, чтобы войну завершить, а не продолжить", поэтому "мы вместе должны остановить Россию и ее сообщников".

"Если Северная Корея может вмешиваться в войну в Европе, значит давления на этот режим точно недостаточно. И если Россия до сих пор может делать эту войну больше и дольше, значит, каждый в мире, кто до сих пор не помогает принуждать Россию к миру, действительно помогает Путину воевать. Преступников нужно останавливать. Мы ожидаем жесткой предметной реакции мира. Желательно не только словами”, — добавил глава государства.



