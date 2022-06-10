Будет ли решение Думы о непризнании независимости Литвы иметь правовые последствия

В Госдуме рф зарегистрировали законопроект об отмене постановления Государственного Совета СССР "О признании независимости Литовской Республики". Адвокат ОО "Платформа прав человека" Евгений Воробьев объяснил с точки зрения международного права, какое в случае принятия этого документа может это иметь юридическое значение для Литвы.



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Объясняя ситуацию адвокат обращается к прописанному в законодательстве понятию государства и поясняет, что означает признание независимости другого государственного образования на международном уровне.



"Государство — это политическая форма организации правления, характеризующаяся суверенной властью, политическим и публичным характером, реализацией своих полномочий на определенной территории через систему специально созданных органов и организаций, посредством которых осуществляется политическое, экономическое и идеологическое управление обществом и руководство общественными правами. След подчеркнуть, что международно-правовое признание — односторонний акт государства, которым юридически признается возникновение нового субъекта международного права (государства) с целью установления с ним дипломатических или других отношений", — говорит Евгений Воробьев.



Признание Литовской республики как независимого государства также признано и предусмотрено международными актами и организациями, в частности, членами ООН и уставными документами этой организации.

"Согласно ст. 4 Устава ООН определяется, что прием в члены организации открыт для всех других миролюбивых государств. 17.09.1991 Литовская Республика стала членом ООН. Следовательно, приняв ее в ООН другие члены участницы признавали ее как государство. Согласно ст. 2 Устава ООН организация основана на суверенном равенстве всех ее членов", — добавляет адвокат.



Также он приводит принципы, прописанные в принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 1970 г. "Декларации о принципах международного права". Согласно этому документу, в разделе 3 есть нормы, указывающие на то, что принципы, закрепленные в Декларации, представляют собой основные принципы международного права.

К общим принципам международного права относятся:



1. Принцип суверенного равенства стран;



2. Принцип неприменения силы или угрозы силой;



3. принцип территориальной целостности стран;



4. Принцип нерушимости государственных границ;



5. Принцип мирного разрешения международных споров;



6. Принцип невмешательства во внутренние дела;



7. Принцип всеобщего уважения прав человека;



8. Принцип самоопределения народов и наций;



9. Принцип сотрудничества.



"При таких обстоятельствах, принятие постановления рф об отмене декларации о признании независимости не основывается на нормах международного права, поскольку рф и другие члены ООН имели или имеют международные договоры о дипломатическом сотрудничестве, признании границы и т.п. с Литовской Республикой. Следовательно, Литовская Республика была признана как независимое государство и пользуется всеми перечисленными международными принципами существования. Поэтому, любая эскалация ситуации рф на фоне принятия упомянутого проекта закона, согласно международным правовым документам будет считаться как политическая агрессия России относительно суверенного государства", — говорит адвокат.

Также Евгений Воробьев отмечает, что "никаким международным актом не предусмотрено последствий, для государства, которое другое спустя некоторое время решило не признавать как независимое по формальным причинам, поскольку сам процесс признания государства происходит в тот момент, когда другое начинает дипломатические отношения, а таких с россией у Литовской Республики очень много".

Это значит, что даже если рф примет этот законопроект, то он не будет иметь правовых последствий в международно-правовых отношениях и юридической силы для Литвы, а его "можно расценивать только как политическую агрессию в сторону Республики Литвы".

Как писал портал "Комментарии", эксперты объяснили, почему россия планирует принять такие решения, что они означают для нее и Литвы и как рф строит свою внешнюю политику на запугивании мира. В частности, они не исключают появления новых законопроектов в отношении других бывших советских республик.



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