Будет ли в РФ мобилизация: в СНБО раскрыли планы Кремля на осень

Россия рассматривает возможность проведения масштабной мобилизации уже этой осенью. По предварительным данным, речь может идти о привлечении более 500 тысяч человек, часть которых планируют направить на фронт практически сразу после призыва. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

Мобилизация в России. Фото: из открытых источников

По его словам, российское военное руководство рассчитывает использовать часть мобилизованных для быстрого восполнения потерь на восточном направлении. Другую категорию новобранцев, как утверждает Коваленко, планируют готовить в течение месяца для возможного открытия новых участков боевых действий.

По оценке главы Центра противодействия дезинформации, подобные планы свидетельствуют о том, что Кремль не намерен снижать интенсивность войны и готовится к продолжению масштабных боевых действий в ближайшие месяцы.

Коваленко считает, что осень и зима могут стать одним из самых сложных периодов для Украины с начала полномасштабного вторжения. По его прогнозу, основная нагрузка ляжет на пехотные подразделения, которым придется противостоять не только большому количеству личного состава противника, но и массированному применению беспилотников, корректируемых авиационных бомб и других современных средств поражения.

Вместе с тем официального подтверждения информации о подготовке новой волны мобилизации со стороны российских властей пока не поступало. Москва традиционно не раскрывает детали подобных планов.

Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что Россия продолжает наращивать численность своих вооруженных сил, компенсируя высокие потери за счет новых контрактников, принудительного набора и мобилизационных мероприятий. По мнению Киева, это свидетельствует о намерении Кремля вести затяжную войну и сохранять высокую интенсивность боевых действий.

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