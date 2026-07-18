Чи буде в РФ мобілізація: у РНБО розкрили плани Кремля на осінь

Росія розглядає можливість проведення масштабної мобілізації вже цієї осені. За попередніми даними, може йтися про залучення понад 500 тисяч осіб, частину яких планують направити на фронт практично одразу після призову. Про це повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО України Андрій Коваленко.

Мобілізація у Росії. Фото: з відкритих джерел

За його словами, російське військове керівництво розраховує використати частину мобілізованих для швидкого поповнення втрат на східному напрямку. Іншу категорію новобранців, як стверджує Коваленко, планують готувати протягом місяця для можливого відкриття нових ділянок бойових дій.

За оцінкою голови Центру протидії дезінформації, подібні плани свідчать про те, що Кремль не має наміру знижувати інтенсивність війни та готується до продовження масштабних бойових дій у найближчі місяці.

Коваленко вважає, що осінь та зима можуть стати одним із найскладніших періодів для України з початку повномасштабного вторгнення. За його прогнозом, основне навантаження ляже на піхотні підрозділи, яким доведеться протистояти не тільки великій кількості особового складу противника, але й масованому застосуванню безпілотників, авіаційних бомб, що коригуються, та інших сучасних засобів поразки.

Водночас офіційного підтвердження інформації про підготовку нової хвилі мобілізації з боку російської влади поки що не надходило. Москва зазвичай не розкриває деталі подібних планів.

Українська влада раніше неодноразово заявляла, що Росія продовжує нарощувати чисельність своїх збройних сил, компенсуючи високі втрати за рахунок нових контрактників, примусового набору та мобілізаційних заходів. На думку Києва, це свідчить про намір Кремля вести затяжну війну та зберігати високу інтенсивність бойових дій.

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