Будет ответ на «угрозы» Запада: какую команду отдал Путин Шойгу

Министерство обороны России заявило, что по поручению российского диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" начнет учения по применению нестратегического ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

"По поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота" – говорится в сообщении.

В ведомстве Шойгу также сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Военные страны-агрессора отмечают, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

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