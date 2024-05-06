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Будет ответ на «угрозы» Запада: какую команду отдал Путин Шойгу

Владимир Путин поручил провести учения по применению ядерного оружия

сегодня, 10:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Министерство обороны России заявило, что по поручению российского диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" начнет учения по применению нестратегического ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.

Будет ответ на «угрозы» Запада: какую команду отдал Путин Шойгу

Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников

"По поручению верховного главнокомандующего Вооруженных сил Российской Федерации, в целях повышения готовности нестратегических ядерных сил к выполнению боевых задач, Генеральным штабом начата подготовка к проведению в ближайшее время учения с ракетными соединениями Южного военного округа с привлечением авиации, а также сил Военно-морского флота" – говорится в сообщении.

В ведомстве Шойгу также сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.

Военные страны-агрессора отмечают, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".

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Источник: https://t.me/mod_russia/38308
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