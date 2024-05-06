Будет ответ на «угрозы» Запада: какую команду отдал Путин Шойгу

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Кравцев Сергей
Министерство обороны России заявило, что по поручению российского диктатора Владимира Путина "в ближайшее время" начнет учения по применению нестратегического ядерного оружия. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Минобороны РФ в Telegram.
Путин и Шойгу. Фото: из открытых источников
В ведомстве Шойгу также сообщили, что во время учений будет осуществлен комплекс мероприятий по практической отработке вопросов подготовки и применения нестратегического ядерного оружия.
Военные страны-агрессора отмечают, что учения якобы нужны для реагирования "на провокационные заявления и угрозы отдельных западных официальных лиц в адрес Российской Федерации".
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